Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reconcilian en vivo por televisión (VIDEOS)

¡El pleito se acabó! Alejandra Guzmán y Frida Sofía por fin se reconciliaron, luego de estar sin hablarse más de año y medio.

Las famosas hicieron las pases durante el programa “Despierta América”, emisión en la que tuvieron su primera llamada telefónica después de un largo tiempo.

Durante la llamada, Alejandra Guzmán aseguró sentirse feliz de a Frida Sofía tan “bien, tan tranquila”.

“La escucho bien y me da mucho gusto porque pues siempre, como madre, uno desea eso y creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y se puede arreglar y estoy de la mejor manera con el corazón abierto, tratando de darle su tiempo y su espacio también para que ella sea feliz y sea ella, eso es lo más importante”, expresó La Guzmán a Frida, quien sí se encontraba en el set del programa.

En respuesta, Frida Sofía le emitió una emotiva declaración:

“Mami, para ser feliz te necesito en mi vida”, expresó.

Asimismo, Frida confesó que fue gracias a la emisión que pudo volver a hablar con su madre, además, dijo sentirse preocupada por el estado de salud de la cantante, quien padece COVID.

“Empiezo a ver en YouTube que ‘ya no la va a librar’, que ‘se despide de Frida’, ya saben cómo son de amarillistas algunas personitas y me asusté, no sabía que tenía Covid, me enteré gracias a ustedes. Me dejó un mensaje muy bonito, le marqué. Le dije, ‘hola, ma’, y me dijo, ‘hola, Frida, ¿cómo estás?’, y le dije, ‘estoy muy bien, ¿cómo estás tú?’, y me dijo ‘pues aquí estoy batallándole, pero estoy bien”, gracias a Dios, porque al final hablaremos todo lo que pasó”, dijo.

“Ese peso de tener esta distancia tan fuerte, con mi propia madre, es como si algo pasa, Dios no lo quiera, nunca sabemos cuándo nos toca. Ese paso no es nada más hablar, yo creo que sí necesitamos una terapia, fuerte, intensa, las dos, con un profesional. Empezar ahí”, agregó.