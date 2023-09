Alejandro Fernández se enoja con sus fans por ignorarlo en show: '¿Van a cantar o no?' (VIDEO)

Tal parece ser que Alejandro Fernández no soportó al igual que sus enemigos los Aguilar, pues el Potrillo explotó contra su público porque no se ponían a cantar sus canciones durante uno de sus conciertos.

La actitud que tuvo el hijo famoso de Vicente Fernández con los fans le ha valido críticas e incluso la gente le esta diciendo que no es mejor que Pepe Aguilar, su hija Ángela y el resto de los integrantes de esa familia, de quienes se burló y la cual además es detestada por los fans por nefastos.

A través de redes sociales se ha viralzado un video en el que se ve a Alejandro Fernández mientras está sentado cantando a durante uno de sus shows. Hasta ahora se desconoce la ciudad exacta en la que sucedieron los hechos.

El Potrillo estaba a la mitad de la interpretación de su clásico tema titulado “Me dediqué a perderte”; sin embargo, a mitad de la canción aprovechó un segmento instrumental para sacar lo tóxico contra sus fans, pues no los escuchó cantar su tema musical. Pero no sólo los regañó, sino que los amenazó por irse si no se ponían a cantar.

“¿Van a cantar o no van a cantar? porque si no, yo también me voy a meter ya”, pronunció bien enojado el Potrillo con el micrófono. Para calmarlo, los fans armaron una bulla para que el hijo de Vicente Fernández se quedara a terminar su espectáculo.

Como era de esperarse, a la gente no le pareció la actitud nefasta de Alejandro Fernández, por lo que le dejaron comentarios como: “bájale dos rayitas, pa”, “esa canción ni está tan buena, cálmate” y “te quejas de Pepe Aguilar y no eres diferente a él, la hipocresía”.