Critican a Alejandro Fernández por su ropa de 'marca': 'chavorruco de mal gusto'

Alejandro Fernández vuelve a ser el tema de conversación, pero no por haber humillado a la familia de Pepe Aguilar, sino porque la gente se burló de su sentido de la moda, por sus combinaciones de “mal gusto” con las que sólo quiere presumir su dinero.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandro Fernández compartió un carrete de fotos entre las que destacan las de él, pues ahí aparece combinando diversas prendas de distintas marcas de lujo, con accesorios y unos lentes de sol. Lo único que tienen en común esos artículos es que son color café, pero todo en conjunto le da una apariencia peculiar al famoso.

Las fotos, cabe resaltar, fueron para anunciar que su siguiente concierto sería en San Diego, pues el post fue una invitación para sus fans que no se lo fueran a perder arriba del escenario musical.

no te pierdas: Aracely Arámbula le dice a Luis Miguel que aprenda a ser buen padre como Alejandro Fernández

Y aunque todo el conjunto le da una apariencia un poco juvenil al enemigo de Pepe Aguilar, la gente lo criticó por su “pésimo gusto” y le dijeron que el dinero y la fama no dan sentido de la moda y la estética, por lo que se refirieron a él como “chavorruco” y le pidieron dejar de “inventado”.

“Me encantas como cantante pero no me gustó tu nuevo look, te prefiero sencillo y sin presumir tanto esa moda no te queda”, “Ya de ranchero no le queda nada compadre”, “Parece una vitrina, con todas las marcas puestas”, “Chavorruco ugh... era mi amor platonico... entre más viejo más ridículos” y ““Mucha marca… cero elegancia… dónde ha quedado el ídolo??”, le dijeron.

No obstante, hubo personas que lo defendieron y sí aprobaron su peculiar look, entre ellos Poncho de Nigris, quien celebró su sentido de la moda y amplio muestreo de marcas de presunto lujo.