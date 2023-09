Alejandro Sanz vuelve a cuatro ciudades de México y sus fans ya lo esperan con ansias

A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz publicó que está listo para las cuatro fechas restantes que le quedan en suelo nacional. El intérprete de "Amiga mía" visitó México hace unos meses y ya se encuentra listo para continuar con su gira.

"No existe maleta para todo lo que vamos a vivir. Abrimos lista de imprescindibles ¿Qué no nos podemos olvidar de gira?", escribió el cantante español, junto con una serie de imágenes. Entre una de ellas se encuentra una lista con fechas que dará Sanz.

En la parte de abajo de la lista se puede leer que el español visitará cuatro ciudades mexicanas: el 20 de octubre de este año estará en Tijuana, el 22 en Hermosillo, el 27 en Culiacán y el 29 en León.

Fue hace apenas unos meses que Alejandro Sanz visitó México y recordó su amor a primera vista por el país: "Me acuerdo de la primera vez que llegué a México... Cuando llegué me recibieron en la puerta del avión y eso fue amor a primera vista... Después de unos cuantos años —dijo entre risas en alusión a su edad— me lo hacen sentir de nuevo", comentó desde el escenario del Auditorio Nacional.

En dicho concierto, Sanz hizo un recorrido por los éxitos que lo llevaron a ser uno de los artistas más queridos de habla hispana, desde los primeros, hasta los últimos discos. Asimismo, demostró en todo momento su cariño por el público mexicano.

Con esta última publicación, en la que además recuerda que estará en varias ciudades de Estados Unidos, el público se mostró emocionado y se mostraron ansiosos de que el cantante llegue: "Nos vemos acá en Tijuana, mi amor", "Tráete una maleta vacía para todo el amor que te vamos a dar, hasta para llevar", dicen los comentarios de los internautas.

