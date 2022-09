Alejandro Tommasi se declara pansexual: "Voy por una persona que me quiera"

El actor Alejandro Tommasi está dando de qué hablar, pues en un encuentro con los medios se declaró pansexual.

Cabe destacar que hace algunos años Alejandro Tommasi anunció que era homosexual, tras lo cual protagonizó diversas polémicas junto con su ex esposo Óscar Ruiz, a quien acusó de infiel y violento.

Ahora, el actor y cantante se declaró pansexual, orientación en la que una persona se enamora de otra que la atraiga física y emocionalmente, sin importar el género.

“Sí yo siempre les he dicho que los términos han cambiado y ahora soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame”, dijo Alejandro Tommasi.

“Yo me hubiera casado por Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo. Laura Flores ya está casada y si no lo fuera yo me la robaba porque es un amor. Uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad”, añadió.