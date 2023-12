¿Alex Lora murió? Esto se sabe del turbio rumor que circula en redes

Desde hace unos días circula en redes sociales la información de que Alex Lora, líder de la legendaria banda El Tri y papá de Celia Lora, había muerto, desatando alarmas entre los fans y amantes del rock.

Este rumor comenzó a circular tan sólo unos días después de que el famoso músico sufrió una curiosa caída durante uno de sus conciertos en Toluca, en el que se fue de setentón para atrás por andar pateando balones al público, cosa que suele hacer muy frecuentemente en sus shows por todo el país.

Aunque la caída fue inofensiva e incluso en los videos se ve a Alex Lora pararse como si nada tras el impacto, diversos portales de noticias y pseudo periodistas y comunicadores de TikTok comenzaron a decir que el famoso rockero había dejado este plano material y trascendido junto a su amada virgencita de Guadalupe.

Los rumores se hicieron más fuertes porque Alex Lora ha andado muy silencioso en sus redes en los últimos días, lo cual para mucha gente ya es señal de que de que algo no está bien. Además, su hija Celia Lora no ha hablado del tema y muchos se lo atribuyen al presunto luto que estaría pasando.

Sin embargo, para fortuna de los fans de Lora y para acabar con la credibilidad de los chismosos de redes sociales, todo se trató de una broma del Día de los Inocentes iniciada el 28 de diciembre, pero que al parecer la gente tomo como cierta, cayendo completamente en el “bait” y dándole difusión a la mentira.

Y Alex Lora ni Celia Lora se han pronunciado respecto a la noticia falsa viral, probablemente porque están en sus preparativos para sus festejos de Año Nuevo o simplemente tienen mejores cosas que hacer que andar desmintiendo chismes de gente con hambre de clics.