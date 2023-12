Rompe La Dompe, el último hit del 2023 de Peso Pluma; así suena la canción completa

Peso Pluma lanzó su último hit del año 2023 y lo hizo con todo, pues reveló que su nueva canción es nada más y nada menos que “Rompe La Dompe”, el tema que se volvió viral mucho antes de que viera la luz.

Hassan Kabande, nombre real del cantante, anunció en sus redes sociales que lanzaría su último corrido del año, pero no reveló cuál era, solo publicó un fragmento de la canción, sin embargo, a la hora de entrar a las plataformas de streaming los fans se encontraban con la sorpresa de que era el tema de “Rompe La Dompe”.

Te puede interesar ¿Quién creó los corridos tumbados? El género mexicano que conquistó el 2023

Peso Pluma colaboró con Junio H y Oscar Maydon para lanzar este nuevo corrido que seguramente se volverá más viral que cuando solo se difundió el coro de la canción.

Cuando esta canción se viralizó en TikTok la interpretaba Óscar Maydón, pero el compositor es El Chiachito. Cuando la canción se volvió viral no se sabía qué artista iba a ser el que tuviera el honor de interpretarla, hasta ahora que se dio a conocer a los artistas.

¿Cuál es el significado de Rompe La Dompe de TikTok?

“Rompe La Dompe” es una manera corta de decir “Rompe La Dom Pérignon”, que es una marca de champaña que es muy famosa en los antros, es muy costosa entonces, la frase de TikTok de “Rompe La Dompe” hace referencia al momento en el que abren la botella de champaña en el antro.

Antes de que la canción saliera completa los usuarios hicieron un trend viral llamado así Rompe La Dompe, el cual consistía en grabarse caminando y agregar una leyenda a sus videos.

Letra completa de Rompe La Dompe

[Verso 1: Óscar Maydon]

Rompe la Dom Pe

La paca nunca se acaba, farandulitas bailaban

Y yo no sé tu nombre

Pero tu aroma me atrapa, solo te faltan las alas, ángel



[Pre-Coro: Peso Pluma]

Rompe la Dom Pe

Ya va a llegar la María, tráete a todas tus amigas

Mía solo de noche

Yo no la miro en el día y la nota nunca termina



[Coro: Junior H, Óscar Maydon & Peso Pluma]

No me tientes

Eres una serpiente, sal de mi mente, vete

Con los dientes

Forrados de diamantes te juré quererte siempre

180

Rumbo pa'l after, todos cantando y bien cocos locos

Ojos rojos

Y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas



[Interludio: Óscar Maydon & Peso Pluma]

Ahí le va, compa Junior

Y pura Doble P, viejo

Y su compa Óscar Maydon

Y que siga la mata dando, compa Junior

¡Chau!

[Verso 2: Óscar Maydon]

Cinco cigarros

Que se llene de humo el carro, si hay bronca, pues la pagamos

Ey, todo controlado

Tengo amigos de malandro, también los uniformados, ey



[Pre-Coro: Junior H]

Rompe la Dom Pe

Ya va a llegar la María, tráete a todas tus amigas

Mía solo de noche

Yo no la miro en el día, la nota nunca termina



[Coro: Peso Pluma & Óscar Maydon]

No me tientes

Si eres una serpiente, sal de mi mente, vete

Con los dientes

Forrados de diamantes te juré quererte siempre

Discotecas

Las babies quieren humo, quiere amanecer loqueando

Ojos rojos

Y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas