¿Qué significa 'Rompe la Dompe' en TikTok?

Rompe La Dompe es un trend viral de TikTok que ha acaparado los videos que se publican en esta red social, sin embargo, muchos usuarios se han preguntado el significado de Rompe La Dompe.

¿Cuál es el significado de Rompe La Dompe de TikTok?

“Rompe La Dompe” es una manera corta de decir “Rompe La Dom Pérignon”, que es una marca de champaña que es muy famosa en los antros, es muy costosa entonces, la frase de TikTok de “Rompe La Dompe” hace referencia al momento en el que abren la botella de champaña en el antro.

¿De dónde surgió el trend viral de Rompe La Dompe de TikTok?

Esta tendencia que acapara todos y se trata de un fragmento de una canción que se llama “Rompe La Dompe”.

El fragmento viral dice así:

“Rompe la dompe

La paca nunca se acaba

Farandulitas bailaban y yo

No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa

Solo te faltan las alas, ángel

Rompe la dompe

Ya va a llegar la María

Tráete a todas tus amigas

Mía solo de noche

Yo no la miro en el día

La nota nunca termina”



Se trata de una canción que relata las vivencias de la fiesta en el antro, por eso en la letra también hace referencia a la marihuana.

La canción todavía no sale, solamente se volvió viral este fragmento en TikTok, pero el tema completo todavía no se da a conocer. Una estrategia que cada vez es más común en TikTok.

Por ejemplo, Babo usó esta misma estrategia con su canción “Shorty Party”, en la que meses antes del lanzamiento del tema musical el coro ya era de los más virales en las redes y todos los videos se musicalizaban con esta canción.

Lo mismo está pasando con “Rompe la dompe”, por lo que se espera que sea el nuevo éxito de las próximas semanas. La canción la canta öscar Maydón, pero el compositor es El Chiachito.