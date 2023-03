Mesera de puesto de barbacoa enamora por su impactante figura fitness (VIDEO)

Una joven mesera de un puesto de barbacoa a pie de carretera se volvió viral por su escultural cuerpo fitness.

En TikTok se viralizó un breve video en el que una joven mesera está limpiando una mesa del negocio en el que trabaja, sin embargo, su figura se robó la atención del clip.

La mesera luce unos leggings color azul y un top naranja, pero en el video una mujer llega a ponerle un mandil a la joven para que le cubra la parte de atrás del cuerpo y así evitar que los clientes se distraigan con la figura de la joven.

Una mesera de Colima se viralizó por su outfit y figura fitness. pic.twitter.com/hEo0mRY7qr — Lo + viral (@VideosVirales69) March 5, 2023

El video fue subido por la propia chica que es la protagonista del clip y se llama Norma y acompañó el clip con la leyenda: “Barbacoa Doña Eloi. Ni ganas dan de venir a ayudarle a mi mamá”.

Y aunque el video se publicó en 2021, los usuarios de Internet volvieron a viralizarlo este 2023.

Usuarios reaccionan a video de la mesera fitness

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron al video y le pidieron a la mujer que no cubriera a la mesera con el mandil.

“Doña no tape el negocio”, “Es la atracción del negoci, oiga”, “Ese negocio seguro tiene mucha gente de clientes y apuesto que no es por el sazón”, “normalicemos que las personas con buen cuerpo no tengan que esconderlo porque pareces una diosa amiga”, fueron algunos de los comentarios.