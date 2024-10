Alexander Payne: El cine es el espejo más verosímil

En Morelia, Michoacán

Alexander Payne, director y guionista ganador del Oscar, considera que el cine sigue entre el gusto de las personas, porque éste se centra en la condición humana, aspecto que siempre queremos conocer más y más.

“La gente a quien le gusta el cine le gusta la humanidad, le gusta el chisme [risas] y le gusta saber más sobre la condición humana, porque somos prisioneros de nuestro propio medio y para eso tenemos arte, literatura y fotografía, pero la mejor expresión para conocer más es el cine”, dijo la tarde de ayer en la charla que ofreció en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en la que casi todo el tiempo habló en español, ya que ha tomado clases.

El realizador de Entre copas y Los descendientes compartió que le encanta el cine porque “es un mundo muy grande con mucha gente que trabaja en él, como críticos, historiadores, restauradores o programadores” y cineastas igual que él.

Hay directores buenísimos que no ven mucho cine y hay otros, como sucede conmigo, a quienes nos fascina estar viendo películas todo el tiempo

Alexander Payne, director

Al hacer películas, tal como pasa con muchos de sus colegas, Alexander Payne, quien preside el jurado de este año en el festival, combina claramente su oficio como cineasta con su gusto cinéfilo, “hay directores buenísimos que no ven mucho cine y hay otros, como sucede conmigo, a quienes nos fascina estar viendo películas todo el tiempo”.

Por lo anterior, mencionó que desde su posición como cineasta cree en “la importancia de educar la mirada de los espectadores para que puedan apreciar el cine en muchísimas formas”, pues opina que muchas personas al ver cine “no pueden distinguir la diferencia entre una buena película y la mierda”.

Sobre la cinefilia que millones en el mundo comparten con él, Alexander Payne dijo que “hay sed de cine por todas partes, por ejemplo en este maravilloso Festival de Morelia, en el que Daniela Michel (directora del FICM) tuvo la visión y luego se agregó la ayuda de Alejandro (Ramírez), Cuauhtémoc (Cárdenas Batel) y todos nosotros”.

Refiriéndose al gusto por compartir el cine y su relación con el encuentro, al igual que con México, el cineasta recordó que recientemente Daniela Michel participó en una charla sobre cine negro mexicano con él en uno de los cines más antiguos de Omaha, Nebraska (Estados Unidos), donde también se proyectó La otra, de Roberto Gavaldón.

Gráfico

“Es lo primero de cine mexicano que vimos en mi humilde ciudad natal en una función así, gracias a una mujer que tuvo visión y la llevó a cabo”, mencionó. Para el también productor esa colaboración fue una experiencia significativa: “Descubrir esto fue una revelación y se me abrió el apetito para conocer más de los orígenes”.

Volviendo al tema de su cinefilia, el director estadounidense confesó que le gusta mucho el género western: “Hay algo del oeste y sus arquetipos que me atrajo, estoy consiguiendo un western ahora”, declaró.

Enfatizó también que “no todos los westerns me gustan, soy bastante exigente en los rasgos que a mí me gustan, pero los que llegan al lineal general con humor, no siempre me agradan porque no me gusta cuando hacen caricaturas de los personajes”.

Alexander Payne está disfrutando mucho su paso por primera vez en el Festival de Cine de Morelia y quiere regresar a éste, así lo dijo el domingo cuando fue galardonado con la Medalla Filmoteca UNAM y develó su butaca en el encuentro fílmico que terminará el 27 de octubre.