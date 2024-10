Alfonso Pineda Ulloa presenta catártico filme sobre el duelo

En Monterrey, Nuevo León

Cuando la mamá del director de cine mexicano Alfonso Pineda Ulloa fue diagnosticada con demencia vivió una “montaña de emociones” que lo llevó a identificarse con la cinta que presentó en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, Todavía conmigo, en la que presenta un viaje a los distintos procesos del duelo, el cual también le permitió enfrentarse a los suyos, compartió en entrevista con La Razón.

“Hace unos años mi mamá fue diagnosticada con demencia, entonces al haber perdido a mi madre como tal me costaba mucho dejarla ir y esa montaña rusa de emociones me llevó a identificarme con el protagonista de esta película, me gustó mucho que el guion habla de un hombre que aprende a ser vulnerable”, compartió Pineda Ulloa en entrevista para La Razón.

En Todavía conmigo, que está dentro de la selección oficial en competencia del festival y es protagonizada por Luis Ernesto Franco (uno de los productores), se cuenta la desgarradora historia de un hombre que, tras la inesperada muerte de su amada, realiza un viaje en motocicleta en busca de un cierre emocional mientras se aferra desesperadamente al recuerdo de ella.

Esta película es un viaje a través de los procesos del duelo, mientras la hacíamos le iba prestando mi dolor a cada escena y a los personajes; para mí fue una catarsis tanto grabarla como editarla

Alfonso Pineda Ulloa, Director

“Esta película es un viaje a través de los procesos del duelo, mientras la hacíamos le iba prestando mi dolor a cada escena y a los personajes; para mí fue una catarsis tanto grabarla como editarla, esto me ayudó a llorar y sentir, conocer los procesos de duelo para vivirlos y explorarlos en cada escena realmente me ayudó en mi vida, esta película me enseñó y me dio respuestas”, comentó acerca de cómo esta cinta le ayudó en muchas formas a tener un cierre, algo con lo que fácilmente se pueden identificar quienes la vean, ya que todos hemos perdido a alguien en nuestras vidas.

Igual que muchos otros cineastas, con el crecimiento de las plataformas de streaming Alfonso Pineda Ulloa últimamente ha trabajado en la creación de contenidos para dicho formato, ya sean películas o series; Profe infiltrado y Es por tu bien son algunos de los títulos que ha hecho.

“Definitivamente, hacer algo para streaming no es lo mismo que hacer algo para televisión o para el cine, son mundos completamente diferentes, es un proceso más de saber jugar en equipo y tomar decisiones que realmente ayuden a contar la mejor historia, hay que entender hacia dónde ir y encuentras muchos factores que entran en juego, además siempre estamos contra el tiempo porque desde antes de terminar de hacer un título éste ya está anunciado”, afirmó.

Otro proyecto en el que el director ha trabajado recientemente es Las Azules, serie de Apple TV+ en la cual dirigió los capítulos 3 y 4; ahí pudo reencontrarse en un set después de muchos años con Bárbara Mori y Leonardo Sbaraglia, actores que protagonizaron Amor, dolor y viceversa, la ópera prima de Pineda Ulloa.

“En la lectura de guion de Las Azules nos abrazamos como 20 minutos, nos queremos mucho, Bárbara me parece una gran actriz y me fascinó volverla a dirigir, Leo también es un gran actor, estoy muy agradecido con el universo de que nos dio la oportunidad de volver a trabajar juntos y en un proyecto que está conectando con la gente, creo que los reencuentros son buenos”, señaló.

Mientras sigue trabajando en proyectos que lo emocionan, Alfonso Pineda Ulloa espera que pronto todos puedan ver Todavía conmigo, filme que llegó al Festival de Cine de Monterrey tras haber ganado el Premio del Público en el San Diego Latino Film Festival.