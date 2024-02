Alfredo Adame amenaza a Lupillo Rivera con ir a quemar su casa: 'es un pen**' (VIDEO)

El pleito que existe entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera al interior de “La casade los famosos” va a escalar como nunca cuando salgan de ese domicilio, pues luego de que el cantante afirmó que se iba a vengar del actor, éste último anunció que va a ir a quemar la casa del ex de Belinda.

Esto lo señaló Adame luego de que Lupillo Rivera dijo que iba a hacer sufrir a su ahora enemigo por insultar sin escrúpulos a su jefecita.

Culpables los de AGUA 100% ellos comenzaron todo. El viejillo no tenía porq ir a 🔥 a sacar a Gregorio e insultar y mencionar a sus hij@s. Lupillo dijo cállate y adame empezó con los insultos. A mi si me mencionan a mi madre reacciono igual #LCDLF4 pic.twitter.com/L6OxEgRZbW — kk (@prettykareen1) February 21, 2024

"Las ofensas hacia mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en La casa, me voy a vengar fuera de La casa, y eso lo digo públicamente", dijo Lupillo Rivera.

La pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera comenzó luego de la eliminación de Mariana González; Gregorio, uno de los participantes salvados y que acaba de abandonar el reality show, llegó al 'Cuarto fuego' para hablar con sus compañeras,

Fue esta acción la que molestó a Alfredo Adame por lo que lo sacó de la habitación mientras lo insultaba sin piedad. Ante ello, Lupillo entró a defender a Gregorio.

Las apalabras casi escalan a una pelea, cosa que hubiera levantado el rating. Sin embargo, no escaló más que amenazas y a que algunas personas afirmaran que Alfredo Adame estuvo a punto de ser expulsado por su actitud.

Condenable!! Lupillo amenaza de muerte a Alfredo Adame saliendo de la casa de los famosos #LCDLF4 pic.twitter.com/gi4xQcpYdr — Adictos Reality (@Cuartomorado) February 21, 2024

Por esto último, Adame amenazó con ir a quemar la casa del cantante de Lupillo Adame, ubicada en California:

“Donde me hubieran sacado, pasado mañana estuviera en California quemándole su casa al pen… de Lupillo”, dijo Alfredo Adame con su risa toda maniaca, mientras Rivera no le quitaba su mirada de pelón fúrico de encima.

Queda esperar a que Adame o Lupillo cumplan sus amenazas, porque de lo contrario quedarán como un par de habladores.