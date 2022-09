Alfredo Adame dice que ya se había enfrentado antes a sujeto que lo golpeó: "Son malandros" (VIDEO)

El actor Alfredo Adame sigue revelando detalles de la golpiza que le dieron el miércoles afuera de su casa, según él, por tratar de ayudar a unas personas en problemas, tras una balacera que se presentó en la zona de Tepepan, al sur de la Ciudad de México.

Alfredo Adame quedó con cuatro fracturas faciales, después de que el actor fuera golpeado por dos personas afuera de su casa.

De acuerdo con el testimonio del conductor de televisión, él había llegado a su casa, vio una movilización policiaca por lo que decidió volver a salir para preguntar lo que había pasado.

En redes sociales se difundieron un par de videos. En el primero se observa que un hombre y una mujer están sobre la banqueta, cuando de repente llegan unos sujetos armados y les disparan, matando al sujeto.

En otro video, se observa que un policía intenta detener a los que asesinaron al primer hombre, se sube al cobre de una camioneta roja y desde adentro del vehículo le disparan y el uniformado muere.

¡En exclusiva para #VLA, Alfredo Adame nos comparte cuál es su estado de salud luego de ser golpeado afuera de su casa! 😱🚨📺 #JuevesPara pic.twitter.com/8K3g3jd1BZ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2022

Alfredo Adame dijo que tras haber muerto las dos personas, un hombre y una mujer herida se acercaron hacia la zona de su casa, él creyó que estaban pidiendo ayuda.

Alfredo Adame se aceró para ofrecer su ayuda, pero el sujeto se negó y lo insultó y fue como comenzó la pelea. El actor dijo que le pidió que no le hablara así y el hombre intentó golpearlo, pero el histrión esquivó el puñetazo.

Sin embargo, después, por detrás llegó otro sujeto que lo atacó con un objeto que traía en la mano y que tras impactárselo en el ojo, Alfredo Adame resultó con lesiones graves que requieren cirugía.

Alfredo Adame dice que ya había tenía enfrentamiento con el que lo golpeó

Alfredo Adame ofreció una entrevista en la que señaló que en la zona en la que vive hay “malandros” y que el que lo atacó es uno de una banda.

Señaló que anteriormente, él ya había tenido un enfrentamiento con el hombre que le pegó en la cara y le dejó el rostro fracturado.

“El que me dio el puñetazo por atrás es un cuate con el que ya una vez había tenido un enfrentamiento, de que pasó y me gritó: ‘quítate pinche estorbo’0. Le dije (de groserías) y me bajé y le dije: ‘órale, qué te pasa’ y salió corriendo. Son puros malandros”, dijo Alfredo Adame.

El actor indicó que el pleito en el que se vio involucrado por querer ayudar se desató por ser un ajuste de cuentas.

“Es un ajuste de cuenta porque estos cuates son bien conocidos que son malandros. Cuando ellos vienen bajando los asesinos, la policía los detecta”, dijo.

Alfredo Adame reveló el día que acudió a la fiscalía que no tiene miedo de que los sujetos quieran tomar represalias contra él.