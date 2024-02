Alfredo Adame explota contra Maripily en La Casa de los Famosos 2024: 'Nosotros no los obedecemos'

La Casa de los Famosos ha entrado en su tercera semana al aire y los ánimos entre los inquilinos empiezan a calentarse poco a poco, por lo que los roces entre celebridades son cada vez más intensos. En esta ocasió, Alfredo Adame ha sido el protagonista, quien ha dejado a un lado la amabilidad que lo había carcterizado en los recientes días y ahora sí explotó sin piedad contra dos miembros del Cuarto Tierra.

Fue de un momento a otro que los artistas conocieron el carácter de Adame en realidad, pues antes de eso se había mostrado como un hombre bastante tranquilo e incluso bromista, quien no tenía miedo de hacer el ridículo al actuar como él mismo, pero una problemática en la casa ha generado que el artista deba sacar a su alter ego más polémico, quien no teme decir verdades y retar a duelos a terceros.

Adame explota contra Maripily y reta a golpes a Guty Carrera

Todos los integrantes de La Casa de los Famosos 2024 estaban reunidos en la cocina mientras veían la manera de solucionar un problema sobre que el dinero estaba siendo mal gastado y las proporciones no eran justas para todos los integrantes, lo cuál hizo que las salchichas de la semana se terminaran antes de tiempo.

Debido a estos problemas con la comida en la casa, comenzaron los gritos y fue la voz del exconductor, Alfredo Adame, la que llegó más alto, pues el artista afirmó que Maripily trataba de manipular la situación, lo cual él no permitiría.

Adame señaló "noostros no los obedecemos a ustedes" y aseguró que los del Cuarto Tierra "no son los presidentes de la casa". Asimismo, señaló que Maripily fue la primera en alzar la voz y en mostrarse grosera ante la situación. Mientras que Maripily negaba sobre lo que le señalaba Adame, Guty Carrera no dudó en ponerse de pie para tratar de calmar la situación a base de más gritos. A pesar de ello, Adame no dejó pasar su molestia y con el rostro rojo, siguió gritando hasta que una de sus compañeras se acercó para calmar la situación.

¿Cómo se solucionó el problema de la comida en La Casa de los Famosos?

El Cuarto Tierra mencionó que la solución al problema era simple: dividir la comida en tres partes, una para cada cuarto. A pesar de ello, no todos los integrantes de La Casa estaban de acuerdo e incluso La Bebeshita mencionó que la solución solo estaba en avisar si se tomaba algo de más; sin embargo, Lupillo mostró el puño de hierro al asegurar que esta decisión ya estaba tomada y no era una consulta.