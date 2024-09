Alfredo Olivas presume impactante cambio físico: 'no ha sido fácil' | VIDEO

Tal parece ser que todas las cancelaciones de “Prófugos del anexo” hicieron que Alfredo Olivas le bajara al vicio y tuviera un estilo de vida como de reformado en esos tugurios que violan la ley, pues el cantante y amigo de Julión Álvarez impactó a sus fans al presumir su radical cambio físico.

A través de sus redes sociales, Julión Álvarez compartió un video en el que dejó claro que decidió cambiar para bien sus hábitos alimenticios y de vida que se notan mucho. De acuerdo con el famoso cantante, esto lo logró gracias a su colega Beto Sierra, quien al parecer lo trajo bien cortito haciendo ejercicio.

En el clip que subió a su TikTok, se puede ver a Beto Sierra entrenando y cuidado la figura de Alfredo Olivas, quien se ve completamente irreconocible, a tan sólo nueve días de comenzar a trabajarlo.

“Así vamos en 9 días de comenzar… Recuerda por qué empezaste, mantén tu enfoque y sigue adelante, y no ha sido fácil pero tampoco imposible”, dijo Sierra.

Asimismo, el cantante también contó que Alfredo Olivas mejoró sus hábitos alimenticios, por lo que es probable que le haya bajado al vicio.

“El cuerpo ya está aceptando la comida saludable y es cuando la máquina hace su función Por un Alfredo Olivas sano por dentro y por fuera”, relató.

Como era de esperarse, los fans de Alfredo Olivas quedaron completamente anonadados por lo mejor que se ve y le dejaron comentarios de ánimo:

“Necesito un Beto Sierra en mi vida”, “No sé porque me imagino al Julión parado con una cheve y su risa toda contagiosa”, “Ese beto sierra anda poniendo en condición a toda la bandaaa”, “el más precioso del universo no le hacía falta nada pero quedará más que perfecto”, “Al chile sí alfredito da el cambiazo yo también” y “A mi así me gustaría ir queme jalen las orejas mashin pa bajar de peso pero no tengo apoyo”.