¿No se saben la de pagar permisos?

Conciertos de Prófugos del Anexo no están autorizados en CDMX, anuncia la alcaldía Benito Juárez La alcaldía Benito Juárez informó que Prófugos en el Anexo de Julián Álvarez y Alfredo Olivas no están autorizados para hacerse; “que no se llevará a cabo en la Plaza de Toros México”, dijo