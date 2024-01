Así era la amistad entre Carlos Bremer y Luis Miguel; el empresario salvó al Sol de México de la ruina

Este viernes se anunció la muerte de Carlos Bremer, uno de los empresarios más importantes de México, quien a lo largo de los años ha marcado tendencia en redes sociales al ser un personaje muy querido por el público, sobretodo después de su participación en el programa Shark Tank, donde junto a Arturo Elías Ayub, Patricia Armendariz, Rodrigo Herrera y más flamantes empresarios, buscaba los jovenes talentos de negocios emergentes y denotaba su amabilidad y carisma.

Sin embargo, el hombre de negocios destacó en el mundo del espectáculo en gran parte gracias a su íntima relación con Luis Miguel, el cantante conocido como "El Sol de México", quien tenía una gran amistad con el empresario de 63 años.

Luis Miguel y Carlos Bremer durante una reunión del empresario. Especial

¿Cómo se volvieron amigos Luis Miguel y Carlos Bremer?

El fundador de Value Grupo Financiero era bien conocido por ser un experto en las finanzas y esto hizo que el cantante se acercara a él en búsqueda de ayuda, pues debía solventar la crísis económica por la cual atravesaba y la cual lo puso en jaque hace un par de años.

El empresario no dudó en ayudar al intérprete de "La Incondicional". Si bien no se encontraba ligado al mundo del espectáculo, Bremer creó un plan para mejorar las finanzas del artista, lo cuál incluyó a un asesor motivacional y a un asesor financiero. Además, impulsó el proyecto de la serie de la vida del artista, Luis Miguel: La Serie, la cual fue protagonizada por Diego Boneta y resultó en todo un éxito que revivió por completo la euforia hacia Luis Miguel.

El concierto privado de Luis Miguel a Carlos Bremer

Luis Miguel ofreció un concierto privado a los invitados de Carlos Bremer en noviembre del 2023, como muestra de agradecimiento por todo el apoyo que el empresario le brindó en los recientes años. Cabe destacar, que segun Pati Chapoy, el exmiembro de Shark Tank pagó algunas de las deudas del cantante para ayudarlo a estabilizarse; además, se sabe que él contribuyó de manera financiera para la realización de la reciente gira de Luis Miguel.

¿Luis Miguel ha dicho algo sobre la muerte de Cralos Bremer?

Lamentablemente, hace un par de días, el dueño de Grupo Value se desvaneció en las oficinas de su empresa y este vienes se reportó la muerte del mismo. Hasta el momento, Luis Miguel no ha dado alguna declaración sobre la muerte de su amigo, aunque no es extraño para el artista guardar luto de manera privada, como ha sucedido en otras ocasiones.