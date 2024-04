Ana Bárbara lanza advertencia a Gustavo Adolfo Infante, quien niega estar demandado por ella

Hace un par de días, se dio a conocer que Ana Bárbara habría demandado a Gustavo Adolfo Infante por la serie de investigaciones y entrevistas que ha realizado con respecto al tema de los problemas legales que existen entre ella y su hermano. Al parecer, habría sido que el periodista buscó contacto con su hijo, la gota que derramó el vaso para la cantante y por ello, decidió iniciar un proceso legal en su contra.

Gustavo Adolfo Infante asegura que esto no es cierto, ya que si bien es verdad que busco al hijo de Ana Bárbara, puntualiza que esto fue solamente para una entrevista y en realidad no hubo algún tipo de acoso por parte de él hacia el menor de edad, además de asegurar que no hay algún proceso legal en su contra por parte de la cantante.

Gustavo Adolfo Infante niega estar demandado por Ana Bárbara

“Alguien puso por ahí que Ana Bárbara me había demandado (…) Sí le hablé, yo le marqué, pero eso no quiere decir que lo esté acosando, eso fue todo”, dijo Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube donde también se lanzó contra el periodista que dio a conocer la supuesta demanda.

Fue la periodista Michelle Rubalcava quien compartió a través de las redes sociales la supuesta demanda de la cantante al periodista ante la Procuraduría de Delitos Sexuales por acoso. En su versión, Infante relata que fue el hijo de la famosa, José María Fernández, quien le dio su número; sin embargó señaló que al tratar de entrevistarlo, el joven señaló que él no daba entrevistas "y menos para hablar de mamá" y asegura que ahí terminó el tema.

Ana Bárbara lanza advertencia a Gustavo Adolfo Infante

Esto se contradice con lo que declaró Ana Bárbara durante Venga La Alegría este lunes, ya que lanzó un mensaje directo contra el periodista, donde aseguró que no se podía meter con su familia, pues parece que no teme lanzarse hasta a las últimas circunstancias con tal de cuidar de los suyos: "Ya saben que con mis hijos nadie se mete y ya verán lo demás por medio de mis abogados" aseguró.

"Con mis hijos nadie se mete", así lo reveló Ana Bárbara tras las medidas que tomó para proteger a sus hijos de algunos medios de comunicación, además asegura que siempre los defendera. 😱🙌🏻📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/OdhvproeeM — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 1, 2024

Ana Bárbara se reservó los pormenores de la demanda que habría levantado recientemente en contra de Gustavo Adolfo Infante por haber buscado demasiado a su hijo menor, la cual el periodista negó recientemente, pues incluso asegura que la Procuraduría de Delitos Sexuales no existe, lo cual es parcialmente cierto, pues el nombre correcto podría ser Fiscalía Especializadas en Delitos Sexuales.