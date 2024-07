¿Ana Gabriel dedicó 'Simplemente Amigos' a Verónica Castro? Esto reveló la cantante | VIDEO

Ana Gabriel dio a conocer la verdad detrás de una de sus canciones más icónicas, 'Simplemente Amigos', la cual por años ha sido interpretada como un himno de la comunidad LGBT+, pues el público aseguraba que era un tema dedicado para Verónica Castro.

Al parecer, las interacciones entre Verónica Castro y Ana Gabriel habían hecho que a través del tiempo, el público identificara el popular tema como una declaración de parte de la cantante a la conductora; sin embargo, parece que esto solo fue una ilusión del público.

Por años, la canción ha sido identificada como el tema para una pareja que no puede hablar abiertamente de su relación porque no se acepta y por ello, la comunidad gay se sintió aludida, pues por años han sufrido de una discriminación por sus preferencias sexuales y de identidad que no termina del todo.

¿Ana Gabriel hizo 'Simplemente Amigos' para Verónica Catsro?

Fue durante un reciente concierto que Ana Gabriel reveló de una vez por todas su el tema 'Simplemente Amigos' estaba o no dedicado para Verónica Castro. En el video que ya ha cobrado viralidad en redes sociales, la famosa se encuentra en medio del escenario.

Con un traje negro y camisa blanca, Ana Gabriel señala "no voy a aclarar mucho más que de esta canción precisamente", indica antes de continuar, "cuando yo compuse está canción, lo digo para la gente que habla y comenta sin cerciorarse, sin sacar la cuenta", agrega.

La famosa dijo que al revisar la fechas, quienes hablan "deberían darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen" y aclara que el tema "se lo entregó Dios" para el público.

Asimismo, la mujer puntualizó: "No me avergüenzo que digan que se la compuse ( a Verónica Castro) pero lo que es, es". La cantante explicó que decía al fin la realidad por agotada sobre los rumores que por años han rondado al tema.

A pesar de lo que señaló la famosa, usuarios en redes sociales se muestran reacios a dejar ir la teoria, por lo que han surgido mensajes como "Verónica confirmó que si era para ella, así que bye", "no estuvo soportando la Ana Gabriel, pero todos sabemos que si es para Vero" y "no se la compuso a ella, pero si se la dedicó".

Otros usuarios destacan que Ana Gabriel no conoció a Verónica Castro hasta después de que grabara el tema 'Simplemente Amigos', por lo que no pudo haberle compuesto la canción. Ese es el detalle al que se refería la artista al hablar de las fechas.