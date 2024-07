Ana María Alvarado revela si será despedida de 'Sale el Sol' tras rumores: "les tengo malas noticias"

Ana María Alvarado salió a romper el silencio respecto a los señalamientos de que iba a ser despedida del programa “Sale el Sol”, pues su colega Alex Kaffie afirmo que a la periodista le iban a dar las gracias.

Según Alex Kaffie, Ana María Alvarado iba a ser despedida de “Sale el Sol” debido a que, según él, el programa no ha logrado elevar sus niveles de audiencia, lo cual habría hecho que los ejecutivos decidieran hacer una serie de cambios en el matutino, entre ellos darle las gracias a Ana María Alvarado.

Ante las declaraciones de su ex compañero, Ana María Alvarado salió a dar su versión de los hechos y sus palabras han resonado mucho en las mentes de sus fans por lo duras que fueron.

“Voy a decir algo que probablemente va a perjudicar a ‘Sale el Sol’, pero los ejecutivos están en la búsqueda de mayor audiencia por las mañanas. Ya son tres meses y para agosto habrá cambios”, inició la periodista en sus declaraciones.

"Amo trabajar en Imagen Televisión. Amo estar en ‘Sale el Sol’. Yo feliz, pero todos los programas tienen un principio y un fin. Hasta del que pensé que no me iban a quitar, me quitaron", agregó preocupando a sus fans.

Tras ello, Ana María Alvarado explicó que ella ha durado mucho en los trabajos que ha tenido, porque no es una persona conflictiva, haciendo referencia al despedido de Alex Kaffie.

"Desde que empecé nunca me he quedado sin trabajo y no soy una persona conflictiva, tal vez por eso duro tanto en los trabajos y otras personas no. Ustedes dirán", remarcó.

Por ello Ana María Alvarado le cerró la cavidad bucal a Alex Kaffie revelando que a ella no la van a correr:

"Por ahora, les tengo malas noticias: no me corren. En Imagen Televisión conocen mi trabajo y lo respetan, y los ejecutivos me dijeron que todo era mentira. Que puede suceder un día, claro, pero no hoy, no mañana, no esta semana. Sigo en Sale el Sol, le duela a quien le duela", sentenció Ana María Alvarado.