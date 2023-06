¿Anahí abandonará la gira de RBD por su perforación de tímpano? Esto dijo entre lágrimas

Anahí está devastada, deprimida y desganada, pues hace unos días anunció que se le perforó el tímpano, previo a su esperada gira con RBD, motivo por el cual todos están especulando respecto a si la famosa abandonará a sus fans, quienes la ha esperada por mucho tiempo.

Es por ello que la famosa cantante le dio una actualización médica a sus fans en las que habló de su futuro en la gira y los estragos que está teniendo su oído por su accidente.

#Anahi sufre accidente al perforarse un tímpano. pic.twitter.com/JBGnY8CijP — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) June 24, 2023

Éstas las hace, además, luego de que Christian Chávez dio su opinión y pronóstico respecto a lo que pasará con su compañero, declaraciones que no pueden ser tomadas completamente como una posibilidad, pues, como él mismo dijo, no es otorrinolaringólogo.

“Yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé, se le hizo una pequeña perforación (...) no creo, esperemos que no vaya a ser tan grave (...) hasta donde yo sé es algo de cuidado, pero no grave. Me imagino que está tomando antibiótico para que no se infecte, pero de ahí en fuera, simplemente es mucho cuidado”, dijo.

Ahora, a través de sus historias de Instagram, Anahí la cantante compartió la explicación de su doctor, quien destacó que sí es severo el daño que tiene la famosa: “lo que paso es que, seguramente, al tratar de hacer el molde de Anahí, hicieron mucha presión y levantaron parte de la piel, se quedó atrapado parte del material en el oído”.

🚨FAMOSOS: Após perfurar o tímpano, Anahi segue em tratamento para se recuperar.



pic.twitter.com/e7f4ehohjm — CHOQUEI (@choquei) June 23, 2023

“El oído nunca hay que manipularlo si no se tiene la experiencia. Al intentar manipularlo y al intentar sacar el material sin los instrumentos adecuados, lesionaron de una manera importante la piel del conducto. Se ocasionó una perforación en la membrana timpánica. Sí, está muy lastimada toda la piel del conducto, eso crea una inflamación a nivel del conducto y está en carne viva”, abundó el otorrino.

Tras ello, la Anahí dijo, con la voz entrecortada y los ojos hinchados por las lágrimas, cuál será su futo en la gira de RBD que tanto esperaba con ansias:

“Yo sé que todo va a estar bien y le vamos a echar todas las ganas para estar al 100% en ese tour que tanto espero. Ánimo, ánimo, ánimo”, pronunció al borde de la derrota.