¿Si anda con Gabito Ballesteros? Kenia Os confiesa el estado de su vida amorosa | VIDEO

Recientemente, a Kenia Os se le vio junto a Gabito Ballesteros, lo que hizo al público señalar que quizás, entre los dos hay una relación romántica. Sin lugar a dudas, sus fanáticos estan curiosos de si en la vida de la cantante hay espacio para el amor, pues después de Gera MX, no se le ha conocido una pareja.

Sin lugar a dudas, Kenia Os sabe mantener privada su vida personal, puesto que suele compartir principalmente detalles sobre su carrera como cantante o su marca de maquillaje, KOs Beauty. Es así que lo poco que se sabe de su día a día es lo que ella comparte o las fotos que llegan a dar pistas sobre sus relaciones.

Si bien el rumor de una relación entre la cantante de "Malas Decisiones" y Gabito Ballesteros ha dado mucho de qué hablar, es complicado saber si en realidad hay un noviazgo ahí, ya que ninguno de los famosos ha reaccionado a las imágenes de ellos que se viralizaron.

¿Kenia Os tiene pareja?

Fue en una entrevista con Yordi Rosado que se le cuestionó a Kenia Os sobre el estado de su vida amorosa y ella señaló que no está en búsqueda del amor, pues su prioridad es su carrera y su familia.

“No, lo explico en una canción mía que se llama Año Sabático y sigo en mis años sabáticos en el amor. Estoy en un punto de mi vida que lo que más me importa es mi persona, mi salud, mi salud mental, física, mi familia, mi equipo y mi carrera y si tú no logras entrar en esto o afectas cualquiera de estas áreas, te vas”.

Asimismo, indicó que si bien no tiene o busca un novio actualmente, tampoco está cerrada a que el amor toque a su puerta, aunque indica que no ha llegado quien logre sacarla de la soltería:

“No ha llegado nadie que me mueva de mi centro y me mantenga, quieren cambiar mi ritmo de vida y no lo voy a cambiar, si no puedes, bye. Si conozco personas, pero estoy muy centrada (…), no estoy cerrada a la energía que sí me gusta y demás, pero tampoco estoy con la mentalidad de una relación porque ¿en qué momento?, no ha llegado la persona por la cual vale la pena luchar”.

Kenia Os no dio nombres sobre quien es aquel a quien está conociendo actualmente. Recordemos que recientemente en redes sociales se le ha ligado con los cantantes Gabito Ballesteros y El Malilla, pero podría tratarse de alguien más.