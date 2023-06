Andrés Calamaro deja el protagonismo a sus canciones

Con una trayectoria de casi 50 años, considerado un referente del rock en Latinoamérica, 16 álbumes de estudio y galardonado en los Latin Grammy, el intérprete Andrés Calamaro decide ceder el protagonismo a sus canciones y reconoce que no se percibe como icono.

“No sé si considerarme un icono, lo que tengo es un puñado de canciones conocidas, diría que tengo 10 o 15 canciones icónicas, para no desperdiciar la palabra, pero estoy detrás. Le dejo el protagonismo a las canciones, yo soy un individuo”, afirmó ayer en conferencia de prensa vía Zoom.

“Sinceramente no sé qué se entiende por icono, ¿sería una leyenda? Tiene que ser porque llevo bastante tiempo haciendo esto mismo, al principio en un lugar más doméstico y sencillo, esperando cómo sobrevivir con una experiencia interesante con la música”, agregó en la charla.

El cantante de “Flaca”, “La parte de adelante” y “Tuyo siempre” prefiere quedarse “tras bambalinas”, no tener los reflectores, por ese motivo y, también por recomendación de amigos y su terapeuta, no quisiera hacer una serie autobiográfica, como recientemente hizo su compatriota Fito Páez.

“Mis amigos, conocidos y terapeuta me prohíben hacer una serie. Si hiciera una tendría que ser en animación, sin actores reales. Prefiero no tener una serie, pero no puedo evitar fantasear cómo sería la mía”, comentó.

Reconozco que no me merezco tanto y al mismo tiempo tengo mucha música desconocida, porque somos músicos todos los días del año, la música es como gotas de lluvia y un disco es lo que cabe dentro de una botella de un litro, por así decirlo

Andrés Calamaro, Cantante

No le sorprende la IA

El intérprete de “Crímenes perfectos” reveló que hasta ahora la Inteligencia Artificial es una tecnología que sigue sin asombrarlo, aunque reconoce que tendrá un avance importante en los próximos meses y años, por lo que si llegara a perder su trabajo a raíz de ésta, no tiene ningún miedo.

“No tengo nada a favor o encontra de la Inteligencia Artificial, va a tener sus ventajas y desventajas, no me preocupa en absoluto que a través de la Inteligencia Artificial yo vaya a cantar menos, hacer menos recitales, no me importa demasiado, si me quedo sin trabajo, porque me puede sustituir la Inteligencia Artificial, no es un drama, lo voy a aceptar como un estoico”, aseguró el vocalista.

Contó que ha usado el ChatGPT, pero hasta el momento “no conseguí que escriba una letra buena de verdad y mira que lo intento”.

“En cinco meses vamos a ver más o en cinco años, de momento no me impresiona mucho, ya existía una máquina que podía jugar ajedrez, de momento el ChatGPT no me mostró tanto”, añadió Calamaro.

Acerca de la música que actualmente está en tendencia, como la urbana, el reguetón y los corridos tumbados, dijo que se alegra que haya algo contemporáneo revolucionando y llamando la atención.

Mientras que de la presencia de las mujeres en la industria, resaltó que en México “las cantantes y cantoras son monstruos, son gigantes de la escena, es redundante mencionar a Natalia (Lafourcade), Julieta (Venegas), Mon Laferte (chilena nacionalizada mexicana), son auténticas divas, como lo fueron Billie Holiday, Mercedes Sosa”.

El vocalista regresará a México el 10 y 11 de octubre, en el Teatro Metropólitan, como parte de su gira Dios los cría, que se deriva de su álbum homónimo en el que canta sus éxitos en colaboración con diversos artistas. Después de estos shows irá a Jalisco y Puebla.