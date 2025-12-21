Kim Shantal gana el cuarto lugar en La Granja VIP

Este domingo, se definió cuál de los participantes de La Granja VIP obtendría el premio del reality show y tras darse a conocer que La Bea quedó en el quinto lugar, la expectativa no hizo más que crecer.

Kim Shantal se convirtió en la cuarta finalista de La Granja VIP. La concursante que era gran amiga de La Bea en el programa formó parte de una alianza que dividió opiniones en redes sociales.

El puesto de la creadora de contenido en el programa generó conformidad en gran parte del público, pues aunque tenía bastante apoyo, algunos consideraban que pudo haber salido en otro momento temprano del programa si había la oportunidad de ello.

Kim fue una de las personalidades más fuertes de La Granja, quien no tuvo miedo de enfrentarse contra quienes no le agradaban del todo, dando a conocer siempre su punto de vista, aunque también sabiendo en qué momento callar.

Fue sin embargo esta personalidad lo que también afectó su juego, pues muchas personas siguen sin estar del todo cómodas de ver a una mujer confrontativa, además que señalaban ciertas incongruencias en ella misma.

“Pensé que iba a ser de las primeras eliminadas”, admitió Kim, quien mencionó que ama hacer programas de telerrealidad y que considera que fue un elemento completo, “estoy orgullosa de haber llegado a este lugar y todo lo que he aprendido”, dijo.

Kim Shantal asegura que tenía una estrategia clara, donde su intención era mostrar que era una persona real, aunque esto dejara ver sus momentos menos amables. También, comentó que quería dejar ver su inteligencia y que el público notara que es más que la mujer que muestra en sus redes sociales o en programas donde va a fiestas.