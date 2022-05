¿Quién era y de qué murió Andrew Fletcher, tecladista de Depeche Mode?

El mundo del rock está de luto, tras darse a conocer el fallecimiento de Andrew Fletcher, tecladista de Depeche Mode.

A través de un breve comunicado publicado en redes sociales, la banda anunció la muerte del músico que fue fundador de Depeche Mode, aunque no dieron a conocer las causas del deceso.

¿Quién era Andrew Fletcher de Depeche Mode?

Andrew Fletcher nació el 8 de julio de 1961, en Nottingham, Inglaterra, pero creció en Basildon, en Essex, donde conoció en la escuela a Martin Gore.

Fue hasta 1976, cuando “Fletch”, como se le conocía a Andy, formó junto con Vince Clarke un dueto llamado “No Romance in China”, sin tener éxito, por lo que después Clarke formó precisamente con Martin Gore un nuevo grupo llamado “French Look” al cual Fletcher se reintegraría en 1979 para formar el trío “Composition of Sound” que, al poco tiempo, con la llegada del vocalista David Gahan, cambió su nombre a Depeche Mode.

En un principio se dedicó a llevar las cuentas de lo que obtenían, prácticamente hizo de mánager del grupo durante sus primeros años hasta que Jonathan Kessler tomó ese lugar en 1986. Además de ello, Fletcher siempre ha participado como teclista con Depeche Mode.

Para 1997 asumió el papel de portavoz oficial de Depeche Mode a la hora de dar entrevistas y hacer promoción, además viajó por el mundo presentándose como DJ. En 2003 fundó su propio sello discográfico especializado en promover música electrónica, Toast Hawaii.

De personalidad reservada, Andrew Fletcher, se caracterizó por ser el más serio de Depeche Mode, pero siempre ha sido un integrante querido por los fans de la banda y aunque era el tecladista también incursionó en el bajo en las canciones A Pain That I'm Used To y The Sinner in Me del álbum Playing the Angel.