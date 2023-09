Ángela Aguilar se baja triste del escenario porque nadie corea su canción (VIDEO)

Ángela Aguilar se volvió nuevamente tendencia en redes y otra vez no fue por algo positivo, pue se viralizó un video en el que la famosa estadounidense se baja toda triste del escenario porque absolutamente nadie se puso a corear una de sus canciones cuando se los pidió.

Cabe recordar que Ángela Aguilar desató la furia de los mexicanos, el que era su público objetivo, cuando dijo se sentía orgullosa de ser 25% argentina, cosa que al parecer los fans no le han perdonado y que está teniendo durísimas repercusiones en su carrera.

Ángela Aguilar Foto: Instagram

Incluso ella y su padre Pepe Aguilar cancelaron algunos conciertos de su gira “Piensa en mí tour” sin avisar, presuntamente debido a la nula venta de boletos…. Y eso que estos 13 espectáculos eran en su natal Estados Unidos.

Sin embargo, Ángela Aguilar y su padre siguen ofreciendo otros shows que sí vendieron entradas, pero en los que al parecer la gente no va con tantas ganas da verla a ella.

no te pierdas: Critican a Ángela Aguilar y a su familia por dejar 20 dólares de propina, mientras presumen bolso de lujo

En TikTok se viralizó un clip de una de estas actuaciones de Ángela Aguilar, en la que se ve que está en un recinto masivo en el que la tarima de escenario se encuentra en el centro del recinto.

Ahí se puede apreciar a la joven cantante de 19 años mientras interpreta una de sus canciones, cuando de repente le hace la seña al público para que se pongan a cantar el coro del tema. Ella se queda callada y, para su muy triste suerte, los asistentes no hicieron ni la finta de entonar algo, por lo que, sino hubiera estado la música el lugar hubiera permanecido en un silencio sepulcral.

Ángela Aguilar Especial

Al ver que nadie se puso a corear su canción, Ángela Agilar se da la media vuelta y mientras hace una muy notoria expresión de tristeza con sus músculos faciales se baja del escenario en total dolor.

Como era de esperarse la gente se puso bien cábula y celebró que nadie coreó la canción de Ángela Aguilar dejando comentarios como: "Así como el pueblo no perdona a estos artistas, también deberían hacerlo con políticos y actos de corrupción y demás", "Sí somos rencorosos", "Uno tiene que recoger lo que siembra", "No hay segundas oportunidades" y "Para que van si no la quieren".