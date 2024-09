Ángela Aguilar se compara con una diosa griega y desata burlas: 'Doña Clotilde será' | VIDEO

Ángela Aguilar es actualmente una de las personas más odiadas en México, pues el público no perdona que la mujer haya comenzado una relación con Christian Nodal cuando él apenas había terminado su noviazgo con Cazzu, la madre de su primera hija.

Por ello, el público no perdona y cuando esto se junta con el Internet que nada olvida, poco queda que hacer. Ahora, ha resurgido un video de Ángela Aguilar cuando era más pequeña, en el que dice parecer 'una diosa griega' para después señalar que es orgullosamente mexicana.

La hija de Pepe Aguilar ahora es blanco de burlas por el video del pasado en el que quería hablar de las tradiciones mexicanas y lo que más le gusta del país, aseguran que es su cultura y sus vestidos, algo que ha demostrado recientemente al lanzar una exposición de las vestimentas que ha usado a lo largo de su carrera.

Ángela Aguilar se compara con una diosa griega y desata burlas

El video en el que Ángela Aguilar dice parecer una diosa griega fue subido por la propia cantante hace 5 años, cuando apenas tenía 15 años de edad y todavía no era odiada por el público, pues esto pasó antes de sus polémicas con decir que es parte Argentina o casarse con Christian Nodal.

El video original en YouTube tiene comentarios positivos en los que dicen que la joven se parece mucho a Flor Silvestre y siguen la dinámica donde dicen qué les gusta de México. Sin embargo, ahora ha resurgido el video y han comenzado a señalar a la cantante por lo que dijo en aquel momento.

La intérprete de 'Inevitable', lucía una corona de flores dorada, un vestido con estampado de candelabro, unos aretes largos, hojuelas doradas en la piel y una coleta de caballo hecha con extensiones.

"Hola a todos, ¿Cómo están? Soy Ángela Aguilar. Yo sé que no me reconocen porque ahora parezco como una diosa griega, pero no, soy mexicana, muy orgullosamente mexicana", expresa la joven en los primeros segundos del video a modo de introducción.

Esto fue suficiente para que surgieran una serie de comentarios en los que se burlan de lo que dijo la cantante, pues la señalan por decir que es mexicana cuando le conviene, le reprochan por no mencionar que es parte argentina como lo hizo en el mundial de fútbol y se ríen de que se haya comparado con una diosa griega.

"¿Qué no eras argentina?", "la tia cuyeya muy patriota", "todas la quieren dejar tranquila pero ella no colabora", "enloqueció" y "Doña Clotilde será".

Critican a Ángela Aguilar por decir que parece una diosa griega. TikTok

También la critican por haber dicho que le gustan las traiciones mexicanas porque enseñan valores, al señalar que no consideran que los haya aprendido: "Lo que más le gusta es quitar parejas" y "Lo que más le gusta de México son las traiciones... Las traiciones".

Esto dice Ángela Aguilar de su apariencia

Ya en el pasado, Ángela Aguilar ha dicho que "es una belleza medio rara", pues señalaba que no encaja con los rasgos aceptados al tener el cabello corto, ojos pequeños y boca grande. En ese sentido, celebra que haya representación en la actualidad para las bellezas diferentes.