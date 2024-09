Majo Aguilar aclara su supuesta 'rivalidad' con Ángela Aguilar: 'Estoy cansada'| VIDEO

Majo Aguilar estalló por las comparaciones que se han hecho desde hace años entre ella y Ángela Aguilar, así como la narrativa que asegura que Pepe Aguilar no la apoyó nunca y hasta le puso trabas en su carrera, algo que asegura que es completamente falso.

Desde que Majo Aguilar comenzó a tomar relevancia en la música, iniciaron las comparaciones entre ella y Ángela Aguilar, principalmente porque no suelen juntarse demasiado y ambas interpretan género regional mexicano, por lo que aseguran que hay cierta competencia entre ambas para ver cuál de las dos sobresale más.

Al parecer, la mujer de 30 años ya no quiere que la comparen más con su prima ni que se genere polémica de una declaración, pues asegura que ya no responderá a ninguna pregunta que sea relacionada con su familia, pues no quiere que hayan más malos entendidos.

Majo Aguilar pide un alto a las comparaciones con Ángela Aguilar

Fue por medio de TikTok que Majo Aguilar dejó claro su sentir sobre las constantes comparaciones con Ángela Aguilar, así como los señalamientos a su tío, Pepe Aguilar, por 'no apoyarla' en su carrera musical.

"Ya no voy a hablar nada de mi familia [...] Ya fue demasiado, es una cosa terrible como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, mi tío Pepe", expresó la cantante, "inventan cosas [...] a mi nadie me ha hecho nada", señaló, por el rumor que asegura que hay una mala relación entre los familiares.

Majo explica que su decisión de no hablar más de su familia viene de una reciente entrevista donde le preguntaron si invitaría a su familia a su boda, ante lo que ella dijo que sí y se comenzó a hablar de que esta sería una indirecta de su parte a Ángela, lo cual no fue así.

"Por favor, ya paren con todo esto, para mi es horrible, es muy desgastante", mencionó, sin querer ahondar en cómo se sentirían el resto de los involucrados.

Menciona que en la misma entrevista le preguntaron si su prima usa 'ciertos trucos en su cuerpo', en referencia al rumor que apunta a que la joven usa esponjas en sus shows para lucir una cadera más pronunciada, ante lo que asegura que le pareció absurdo y por eso se rio, aunque después de arrepintió de hacerlo.

"Todo el tiempo mi tío Pepe es un malo, todo el tiempo Ángela es una desgraciada", expresó, señalando que al contrario de lo que se piensa, al inicio de su carrera su tío le prestó su estudio y estuvo pendiente de ella. Destacó que su tío "no la tiene que llevar de la mano a todas partes".

“Yo ya no voy a decir nada de mi familia porque, de verdad, todo me lo sacan de contexto y está muy feo (…) ya estoy bastante cansada porque todo, todo, todo me lo sacan de contexto y tengo que estar todo el tiempo cuidando mis palabras”, insistió.