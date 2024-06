Ángela Aguilar da entrevista para defenderse y se la arruina el 'Fierro viejo' | VIDEO

La cantante Ángela Aguilar sigue causando sensación por su romance con Christian Nodal, pero ahora la hija de Pepe Aguilar trató de defenderse y terminó opacada por el típico sonido del “fierro viejo”.

Todo sucedió porque Ángela Aguilar ofreció una entrevista a ka revista Quién, en la que habló de toda la polémica que se generó en torno a su noviazgo con el cantante de “De los besos que ti”.

La revista compartió un video de la entrevista en el que la hija de Pepe Aguilar comentó que ha sido muy abierta y honesta con lo que hace, pese a las críticas que ha recibido por sus comentarios que ha hecho en el pasado.

En la misma conversación la cantante de “Agonía” contó que había tenido una vida personal muy privada, pero que actualmente decidió hacer pública su relación con Christian Nodal porque no quería que gracias a las críticas de redes sociales privarse de vivir esta etapa de noviazgo.

“Yo he sido muy privada porque recibo muchas críticas en un pasado y también porque así han vivido mis papás su vida, mis papas llevan 27 años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas y de ahí no se escucha nada de ellos y en este caso no quería que la gente me pudiera robar esa oportunidad de vivir esta etapa preciosa”, comentó Ángela Aguilar.

Sin embargo, ese momento en el que la cantante de regional mexicano se estaba defendiendo de las críticas se vio interrumpido porque de fondo se escucha que llegó el “fierro viejo”, un servicio que es parte del folklore mexicano.

"Se compran colcohes..." interrumpe entrevista de Ángela Aguilar

Los usuarios de internet notaron que el “fierro viejo” interrumpió la entrevista de Ángela Aguilar y no dudaron en desatar burlas al respecto.

“Ángela hablando de su polémica de forma seria y en el fondo sale el fierro viejo”, “El ‘se compran colchones’ en el fondo es lo mejor y su corte de niña de 2 años”, “De fondo la canción de ‘se compran estufas, refrigeradores, microondas’”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas que criticaron la entrevista de Ángela Aguilar.

Por otra parte hubo quienes la criticaron por lo que comentó en la entrevista y los cibernautas señalaron que no creen en lo que dice pues aún consideran que su romance con Christian Nodal comenzó cuando él aún era pareja de Cazzu, la mamá de su hija Inti.