Ángela Aguilar luce un anillo con enorme piedra, ¿confirma compromiso con Christian Nodal? | VIDEO

Ángela Aguilar ha sido captada nuevamente en compañía de su familia mientras comía en un lindo restaurante; sin embargo, destacó que en uno de sus dedos, llevaba un anillo con una enorme roca, lo cual ha regresado a la mesa el tema de un posible compromiso con Cristian Nodal.

No cabe duda que la polémica por la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no termina. Si bien la cantante de regional mexicano ya ha pedido al público que no la casen ni la embaracen por el momento, ahora la aparición de una gran piedra en su dedo ha hecho que resurjan los rumores de que podría llegar al altar en el futuro cercano..

Usuarios de redes sociales destacan que la hija de Pepe Aguilar no se ha quitado un lujoso anillo que aseguran le habría obsequiado su actual pareja después de casarse, aunque otros indican que podría tratarse de un anillo de compromiso y los fans de la famosa niegan que esto sea verdad.

Ángela Aguilar sube FOTO en vestido blanco mientras Nodal le agarra de forma sugerente ¿confirma boda? Especial

Ángela Aguilar reaparece con gran anillo en el dedo

Fue a través de las historias de Instagram de Pepe Aguilar, que podemos ver como él está en compañía de sus hijos en un momento ameno, pues los tres comen en una misma mesa. Así, se rompieron los rumores de un supuesto distanciamiento del intérprete de "Prometiste" con su hija.

Esto ya que el público aseguraba que a Pepe no le gustaba mucho la relación de su hija con "El Forajido", motivo por el que no la había defendido y había preferido quedarse al margen de la polémica, no sin bromear un poco con el público antes, pero no a expensas de su hija.

Lo que más destacó para los usuarios de redes sociales de la reunión, fue que en la mano izquierda de la intérprete de "Qué Agonía", justo en el dedo anular (dónde va el anillo de bodas o de compromiso), la joven tiene un tremendo anillo con una enorme piedra que llama bastante la atención, pues el resto de su look es bastante más casual y hasta discreto.

Los comentarios no han tardado en aparecer y una vez más, tunden a la cantante por su relación con el famoso. "Ay Angelita, ¿por qué eres tan ilusa? Ese diamante es muy parecido al de Beli Belika", "siento que Ángela lo hace todo para llamar la atención", "con ese suegro a ***vo que se tiene que casar" y "tremenda piedra para la futura esposa", fueron algunos de los comentarios.

A pesar de todo, hay quien destaca que el anillo de Ángela Aguilar no es en lo absoluto uno de compromiso o boda con Christian Nodal, pues la misma artista ha dicho recientemente que no tiene intenciones de casarse todavía o de formar una familia por el momento.