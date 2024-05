Angelique Boyer: cuento con la buena vibra de Lucía Méndez

La actriz Angelique Boyer asegura que cuenta con la buena vibra de Lucía Méndez en el remake de la exitosa historia de misterio emitida en los años 80, El extraño retorno de Diana Salazar, donde ahora ella es la protagonista, como en aquellos años lo fue la cantante de “Corazón de piedra”.

“Contamos con su buena vibra desde el principio. Tengo la anécdota de que cuando gané el premio TVyNovelas por el melodrama Teresa, durante la fiesta después de la premiación me la encontré, me habló muy bonito y me dio mi patadita de la suerte. El haberla recibido de ella significó muchísimo para mí, es una linda anécdota, porque sé que cuento con su buena vibra”, dijo a La Razón Angelique Boyer sobre la serie El extraño retorno de Diana Salazar, que vuelve renovada y apoyada por impactantes efectos especiales.

La actriz reconoció que fue todo un reto protagonizar una historia tan exitosa y estelarizada por Lucía Méndez en su momento. Contó que tuvo que confrontarse con lo sobrenatural.

“Esta parte sobrenatural, es algo que no estamos muy acostumbrados a confrontar como actores en historias, y grabarlo, creértelo y llevarlo en acción, al ver el resultado es la magia. Ver las escenas editadas, musicalizadas; ese trabajo minucioso de los directores que se puede hacer en este género más de serie, dentro de esta plataforma es lo que marca la diferencia. Da gusto que en México se estén haciendo tantas cosas, es uno de los países que más está produciendo, que más está trabajando en el gremio y eso habla de que no es nuevo, lleva muchos años haciéndose”, comentó.

Por su parte, Sebastián Rulli, quien también estelariza la serie que llegó el pasado viernes a la pantalla de ViX, externó que fue un desafío contar una historia tan conocida y lograr cautivar al público joven.

“Hay expectativas en torno al misterio, suspenso y la reencarnación, este tipo de cosas que son místicas, pero atrapando a un público nuevo. Han pasado tantos años de historia original, que el reto es ése, conquistar a un público joven y mucho más exigente a nivel visual. Finalmente, el público latino ama las telenovelas y aquí queremos innovar con estos detalles, efectos mucho más sutiles y también creyendo fervientemente en el amor, que es lo que mueve al mundo”.

Por ese motivo, en esta nueva versión se enfocaron en contar la trama desde una perspectiva diferente y moderna, “saber que estamos hablando de una telenovela que recuerda y admira el público, pero también la gente que no la vio sabe que existió. Queremos mostrar personajes que están gravitando este mundo, donde descubren que hay una fuerza desconocida que los une, y a partir de ahí van descubriendo que es lo que está sucediendo”, añadió en entrevista con este diario el actor Arap Bethke.

En la historia, Angelique Boyer da vida a una joven doctora que se encuentra luchando por descubrir por qué tiene pesadillas. En esa búsqueda conoce al psicólogo interpretado por Bethke y a Mario, un doctor extranjero, a quien le da vida Rulli.

Para los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes han protagonizado cinco telenovelas juntos, participar en esta producción fue la oportunidad de disfrutar y renovarse.

“La verdad gozamos la compañía, el poder estar juntos en esas jornadas largas y seguir viviéndolo juntos, es algo muy mágico para nosotros”, expresó la actriz de 35 años.

Mientras que Sebastián Rulli comentó que gozó de este reencuentro. “Esta historia transmite mucho de lo que nosotros confirmamos, que cuando alguien coincide con alguien, te hace sentir paz, confianza y amor de verdad. Incluso te hace pensar que si somos de esta época o venimos de antes. Ya llevamos cinco historias juntos y no nos han separado, cada vez nos une más el tiempo”, finalizó.