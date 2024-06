¿Cuántos años tiene Eduardo Yañez y cuáles han sido las polémicas más fuertes en las que ha estado?

Este lunes, se viralizó el video en el que Eduardo Yañez agrede a una reportera al quitarle su teléfono y con esto, genera un zafarrancho en el evento en que se encontraba, donde la reportera resultó agredida por elementos de seguridad del recinto.

Si bien Eduardo Yañez ya salió a dar su versión de los hechos, un pasado con polémicas donde su enojo forma parte esencial de los problemas, hace que sea complicado imaginar que el artista no haya actuado por impulso y furia.

¿Cuántos años tiene Eduardo Yañez?

La realidad es que el actor mexicano no es nuevo en los medios de comunicación. Actualmente tiene 63 años y participó en importantes novelas de la televisión, como Corazón Salvaje y Yo compro a esa mujer, además de Destilando Amor y varios proyectos más. El actor se ha casado en dos ocasiones y ha tenido dos divorcios. De su primer matrimonio nació su único hijo, Eduardo Yañez Jr.

Las polémicas de Eduardo Yañez

El distanciamiento de su hijo

Eduardo Yáñez Jr. ha hablado de su padre como un hombre "tóxico". El joven llegó a contar que hubo un encuentro físico con su padre y expresó preocupación sobre varios problemas con el famoso, mostrando cuán dolorosa era la situación de la relación entre ambos. Por otro lado, el padre llegó a acusar a su hijo de robarle.

Ruptura con África Zavala

Una de las grandes polémicas del actor fue su ruptura con África Zavala, después de que se dio a conocer que la actriz le fue infiel. El actor confirmó en Ventaneando que dicha ruptura lo había dejado muy afectado y la famosa dejó claro en el pasado que el fin de la relación había ocurrido en paz.

Mala relación con la prensa

En más de una ocasión, Eduardo Yañez ha tenido problemas con la prensa. En definitiva, la más infame es el golpe que el artista le dio a un reportero. El momento es ampliamente recordado en redes sociales a la fecha, ya que en el video, se puede ver la molestia del famoso, quien insulta al periodista antes de golpearlo.

Un par de años después, Yañez tuvo un nuevo problema con la prensa. Si bien en ese momento no golpeó al reportero que le cuestionó sobre un proyecto, el actor se mostró sumamente agresivo e insultó en más de una ocasión al comunicador durante el encuentro, llegando a empujar el micrófono y exigiéndole que lo dejara de acercar tanto con la sana distancia como excusa.

Adicciones

Eduardo Yáñez admitió que durante su juventud tuvo problemas de adicciones. “Bebí loción de afeitar con agua, me vi y me di cuenta que eso no quería para mí porque también eso me estaba llevando a otro tipo de cosas, las drogas”, relató.