VIDEO | Eduardo Yañez se defiende tras robar el teléfono de una reportera, 'es sumamente agresiva'

Después del fuerte altercado que se viralizó ayer donde Eduardo Yañez le arrebata a una mujer reportera su teléfono y rompe su equipo de trabajo, provocando un tremendo zafarrancho, el actor ha dado la cara y contado su versión de los hechos, al asegurar que él fue agredido primero.

Eduardo Yañez tiene un infame historial con respecto al trato que tiene con los medios de comunicación, pues ya en el pasado se le ha acusado de ser violento, después de que golpeó a un periodista hace varios años en un arranque de ira.

A pesar de haberse dicho arrepentido, ha vuelto a suceder un arranque por parte del famoso, quien fue captado en video tomando un teléfono y alejándose de un grupo de reporteros sin devolver el móvil. Esto ha generado indignación entre el público, quien desaprueba la actitud prepotente del famoso.

🚨 #UltimaHora | MOMENTO EXACTO en que EDUARDO YAÑEZ roba el celular a la reportera‼️



Paty Cuevas es reportera de JORGE CARBAJAL; YAÑEZ le quitó el teléfono y lo guardó en su bolsa; se negó a entregarle el celular y se metió al evento.



Se molestó por preguntarle si se hizo… pic.twitter.com/i2ueNU7Tki — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 25, 2024

Eduardo Yañez se defiende tras agresión a periodista

El actor señaló que lo sucedido al momento del altercado fue que comenzaron a empujarlos a todos y que la mujer lo estaba picando con el móvil que estaba sostenido por un pequeño selfie stick. "Agarre el teléfono, se rompió el palito, me quedé con él en las manos, seguí mi camino y se lo mande con mi asistente", explicó.

Asimismo, indica que no se molestó por alguna pregunta que la comunicadora hubiera realizado y ante la mención de una denuncia en su contra, declaró "qué bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice, está bien".

Eduardo Yañez llama agresiva a la periodista a la que le quitó el teléfono

Señaló que no vio el momento del zafarrancho y aseguró haberle devuelto el teléfono a la mujer al enviárselo con alguien, posterior a lo sucedido. También calificó a la reportera de agresiva, pues puntualiza que ya ha tenido encuentros con ella.

"Creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó", sentenció Eduardo Yañez, visiblemente molesto ante la situación, "ya he tenido otras experiencias con ella y es sumamente agresiva", dijo, refiriéndose a que la comunicadora suele realizar preguntas incómodas.

Los usuarios de redes sociales ya comenzaron a dar a conocer sus opiniones sobre las declaraciones del actor. "Eduardo de por sí es muy grosero, es un hombre muy agresivo", "él no le pego, pero si se lo quito a propósito" y "miren quién habla de agresividad, no es la primera vez, minimiza las acciones".

Si bien al final Eduardo Yañez aseguró que devolvió el teléfono a la reportera, de acuerdo con sus declaraciones, señalan que la periodista ha acudido al Ministerio Público para levantar una denuncia por robo, puesto que le arrebató su celular y por ello, terminó por ser agredida por elementos de seguridad.