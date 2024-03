¿Quién es Anyma? El nuevo novio de Grimes con quien superó a Elon Musk

La cantante canadiense Grimes reveló que le ha dado una nueva oportunidad al amor recientemente tras pasar por una intensa ruptura con el empresario Elon Musk, con quien tuvo a tres hijos y contra quien enfrenta actualmente una dura batallla legal por la custodia de los pequeños.

A pesar de ello, parece que Grimes sabe que el problema no siempre es el amor, sino la pareja, por lo cual reveló recientemente que estrena un nuevo novio tras su intensa relación con Elon Musk. Se trata de Anyma, un productor musical de 35 años que trabajó con ella en proyectos anteriores y cuya relación laboral se movió a lo sentimental recientemente.

Grimes revela que ya tiene un nuevo amor

Hace tan solo un par de días, la DJ de 36 años publicó una serie de románticas imagenes con la leyenda "La Bella y la Bestia". En las fotos, se veían las siluetas y algunas de las facciones de ambos artistas, quienes se encontraban frente a un circulo de luz cálida en medio de la oscuridad. En las fotos se puede ver a la pareja de Grimes tomar su mentón y a la artista acercarse para besarlo dulcemente.

Grimes y Elon Musk procrearon juntos a: X Æ A-Xii, de tres años; Exa Dark Sideræl, de dos años; y Techno Mechanicus, de un año. Una vez que se rompió la relación, inicialmente ambos parecían tener una relación cordial, pero todo terminó cuando el empresario demandó a la cantante por la custodia completa de los menores.

¿Quién es Anyma, el nuevo novio de Grimes?

"¿Y ese quién es hermana?" es uno de los comentarios destacados de la publicación, pues hay varios usuarios que desconocen los detalles respecto a la nueva pareja de Grimes, a pesra de que el artista lleva ya varios años en la industria musical.

Anyma es el proyecto en solitario de Matteo Milleri , un DJ y productor italiano que también es conocido como la mitad del dúo Tale of Us y cofundador de Afterlife Records. A partir de 2024, el proyecto ha lanzado un álbum de estudio y tres EP.

El hombre cuenta con una colaboración con Grimes, la canción "Welcome to the Opera", a través de la cual podrían haberse conocido y la cual se estrenó en julio del año pasado.

El músico estuvo casado con la modelo Vittoria Ceretti, actual pareja de Leonardo Di Caprio, durante tres años antes de separarse en septiembre pasado. Parece ser que el famoso está listo para dar vuelta de hoja y es justamente con la ex pareja de Elon Musk, Grimes, a quien ha decidido entregar su corazón.