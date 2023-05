Arath de la Torre niega agresión a Joanna Vega-Biestro y se disculpa: 'Me acerqué por impulso'

Arath de la Torre rompió el silencio sobre las acusaciones de Joanna Vega-Biestro, en las que la conductora de televisión señaló que el actor y comediante la amenazó y la insultó.

El también conductor de Hoy ofreció su versión de la historia y señaló que sí se acercó a ella, pero nunca lo hizo con un tono amenazante, además reconoció que una fiesta de niños no fue el mejor lugar para reclamarle.

“Le dije que no estaba de acuerdo, sinceramente no me parecía que fuera atacarme a mí y a toda mi familia, que tuviéramos cuidado, tenemos hijos, tenemos niños”, señaló Arath de la Torre.

Quiero decir que si en determinado momento mis palabras, tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, me acerqué tal vez por impulso por todo lo que había dicho de mi persona y sobre todo de mi carrera, lo acepto y le ofrezco una sincera disculpa si la llegué a ofender de cierta manera, siempre seré un caballero y también tengo hijos Arath de la Torre

Joanna Vega-Biestro dice que Arath de la Torre la insultó y la amenazó

Joanna Vega-Biestro relató que se encontró a Arath de la Torre en una fiesta infantil y él se le acercó para reclamarle por los comentarios que hizo, aseguró que el conductor la encaró, la insultó y la amenazó estando su hija pequeña delante de ellos.

“En una fiesta infantil, sin el más minino respeto a su familia, a los anfitriones y a mi hija, se decide acercar y decirme que estaba muy molesto conmigo, yo le dije: ‘Arath entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone (delante y comienza a gritar): ‘Te lo dije a ti’”, contó la conductora de Sale El Sol.

Joanna Vega-Biestro mencionó que le pidió a Arath de la Torre que la respetara porque ella tenía a su hija tomada de la mano, además de que iba sola.

"Entonces me dice: ‘¿Te vas a sostener?’ y yo le dije ‘por supuesto’ y por eso lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre, me dice: ‘Vete a la ching…’ y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy se va a ir en contra de mi hija y a que él le va a dar mucha risa", contó Joanna Vega-Biestro

La presentadora de televisión señaló que se aguantaría porque sabe que se dedica a comentar espectáculos, pero no pudo contenerse al momento que Arath de la Torre mencionó a su hija de dos años.

“El reclamo me lo hubiera aguantado, pero no cuando lo haces enfrente de mi hija, involucrándola y después vuelves a decirme que no me vuelva a meter contigo. Y te lo digo de frente: que patán te viste. Si me lo vuelvo a topar quiero que la gente sepa que eso sucedió. Si tiene otro reclamo ahí está mi teléfono y quiero que diga que no es cierto que me insultaste, me amenazaste, me intimidaste, porque yo no miento”, concluyó Joanna Vega-Biestro.