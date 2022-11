Arath de la Torre hizo esto contra quienes le hacen bullying en redes: "¡Se acabó!"

Arath de la Torre es uno de los famosos más odiados de México, pues es conocido por sus comentarios altamente racistas y las desafortunadas respuestas que suele emitir en contra de la gente que lo critica.

Fastidiado de que a cada rato le digan de cosas en redes, Arath de la Torre tomó una medida drástica.

Y es que el famoso suele compartir en sus redes imágenes de superación personal, con las que le envía indirectas a sus haters.

No obstante, lejos de ahuyentarlos sólo les da cuerda, por lo que se dedican a trollearlo y hacerle bullying al conductor.

No obstante, lo que hizo que Arath de la Torre no soportara más fue que lo atacaron en un post que acompañó con el mensaje: “la suerte es para pend***”.

Un sujeto le respondió: “pende***” tú”, cosa que desató la furia del famoso y que propició que cerrara los comentarios en sus publicaciones.

“Por este tipo de gente cierro mis comentarios. Nuevamente expongo cómo nos trata cierto sector. Se acabó definitivamente, no hay manera de que yo me levante con comentarios que incitan al odio", respondió Arath, dejando claro que no soportó.