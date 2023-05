Joanna Vega-Biestro acusa a Arath de la Torre de insultarla e intimidarla delante de su hija: 'Que patán'

La conductora de televisión Joanna Vega-Biestro denunció en el programa de Sale el Sol que el actor Arath de la Torre la intimidó, insultó y amenazó delante de su hija en una fiesta infantil.

Joanna Vega-Biestro se tomó unos minutos de la transmisión de Sale El Sol para denunicar a Arath de la Torre.

Señaló que todo se remonta hace varios meses cuando Arath de la Torre publicó un video insultando al público. Entonces Joanna Vega-Biestro habló de la actitud del también conductor de Hoy y recordó que en ese entonces ella dijo que por eso sus proyectos estaban fracasando.

Joanna Vega-Biestro dice que Arath de la Torre la insultó

Joanna Vega-Biestro relató que se encontró a Arath de la Torre en una fiesta infantil y él se le acercó para reclamarle por los comentarios que hizo, aseguró que el conductor la encaró, la insultó y la amenazó estando su hija pequeña delante de ellos.

“En una fiesta infantil, sin el más minino respeto a su familia, a los anfitriones y a mi hija, se decide acercar y decirme que estaba muy molesto conmigo, yo le dije: ‘Arath entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone (delante y comienza a gritar): ‘Te lo dije a ti’”, contó la conductora de Sale El Sol.

Joanna Vega-Biestro mencionó que le pidió a Arath de la Torre que la respetara porque ella tenía a su hija tomada de la mano, además de que iba sola.

Entonces me dice: ‘¿Te vas a sostener?’ y yo le dije ‘por supuesto’ y por eso lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre, me dice: ‘Vete a la ching…’ y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy se va a ir en contra de mi hija y a que él le va a dar mucha risa Joanna Vega-Biestro

La presentadora de televisión señaló que se aguantaría porque sabe que se dedica a comentar espectáculos, pero no pudo contenerse al momento que Arath de la Torre mencionó a su hija de dos años.

“El reclamo me lo hubiera aguantado, pero no cuando lo haces enfrente de mi hija, involucrándola y después vuelves a decirme que no me vuelva a meter contigo. Y te lo digo de frente: que patán te viste. Si me lo vuelvo a topar quiero que la gente sepa que eso sucedió. Si tiene otro reclamo ahí está mi teléfono y quiero que diga que no es cierto que me insultaste, me amenazaste, me intimidaste, porque yo no miento”, concluyó Joanna Vega-Biestro.

Los compañeros de la conductora, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado le dieron la razón a ella y señalaron que lo que hizo Arath de la Torre fue una grosería y falta de tacto. “No aguanta las críticas hacia su trabajo, no es de caballeros, no se debe hacer así”, dijo Ana María.