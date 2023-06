Arcade Fire: Otra vez acusan a Win Butler, de abuso; sería su quinta denuncia

El vocalista de Arcade Fire, Win Butler, está en medio de la polémica porque otra vez fue acusado por abuso sexual con lo que suma cinco señalamientos en su contra.

Win Butler, quien vendrá a México el próximo mes de noviembre con Arcade Fire en el Corona Capital, fue acusado por una mujer que se hace llamar Sabina, quien relató al medio Pitchfork que en 2015 conoció Butler en una fiesta, cuando ella era estudiante.

La mujer contó que ella y Win Butler tuvieron una relación amorosa y que sentía que era abusiva de parte de él.

“En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante”, relató.

En total cinco mujeres ha denunciado a Win Butler de Arcade Fire

Sin embargo, esta no es la única denuncia que existe contra el cantante de Ardace Fire, ya que según el medio Pitchfork barias personas se han acercado a la publicación para contar su historia con el artista.

te puede interesar Till Lindemann: Todo lo que está pasando con las acusaciones de abuso contra el cantante de Rammstein

Tres mujeres hicieron denuncias de interacciones sexuales con Win Butler que llegaron a sentir que eran inapropiadas dadas las diferencias de edad, la dinámica de poder y el contexto en el que ocurrieron. Las tres mujeres eran fanáticas de Arcade Fire entre 18 y 23 años y señalaron que las interacciones sexuales ocurrieron en 2016 y 2020, cuando tenía él entre 36 y 39 años.

Una cuarta persona, género fluido, afirma que Win Butler de Arcade Fire la agredió sexualmente dos veces en 2015, cuando tenían 21 años y él 34: una vez mientras viajaban juntos en un automóvil y otra vez después de que supuestamente se presentó en su apartamento a pesar de los mensajes de texto advirtiéndole que no viniera.