Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, presume en video que hace pipí de pie

Fue a través de redes sociales que la modelo Arianny Tenorio, conocida por ser la novia de Luisito Comunica, presumió sus aventuras en Tomorrowland, el festival de música electrónica más socorrido y famoso del mundo.

El evento se realizó en la localidad de Boom en Bélgica y fueron dos fines de semana consecutivos en los que se pudo escuchar lo mejor del género. Artistas como Dimitri Vegas y Like Mike, Tale of Us, Alesso, entre otros subieron a los escenarios.

Es de recordar que la mexicana Ángela Aguilar se hizo presente en Tomorrowland, gracias a la colaboración que hizo con el DJ internacional Steve Aoki, con temas como “Invita a un café” y “La gata bajo la lluvia”, mismos que emocionaron al público presente.

Quien también se hizo presente fue Danna Paola, ambas jóvenes pusieron muy en alto el nombre de la música mexicana.

Así el 21 al 23 de julio y del 28 al 30 de julio se dieron cita en lugar antes mencionados personas de todo el mundo y no podrían faltar los influencer, personajes que están siempre en los mejores eventos y documentando todo para sus millones de seguidores, justo eso fue lo que pasó con la modelo de origen venezolano.

Hace pipí de pie

Para todos quienes hayan ido a un evento masivo no es de extrañar que para las mujeres la hora de ir al baño se torna en un verdadero calvario, pues siempre hay filas kilométricas y los sanitarios no suelen ser los más limpios del mundo.

Por el contrario, los lugares disponibles para hombres siempre están más libres, es por eso que la también empresaria hizo uso de un aditamento de silicón que permite que las mujeres puedan orinar de pie de una forma muy cómoda.

Tenorio que tiene 5 millones de seguidores en Instagram documentó en video su hazaña y dijo que utilizar este dispositivo le dio alivio y la experiencia sí sacó a algunos de su habitualidad, pero nada más.