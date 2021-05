Army of the dead, un filme de zombis, acción y emociones

Para Zack Snyder, su nueva cinta Army of the dead, es una historia de zombis y de acción que profundiza en las emociones de los personajes, un grupo de mercenarios que decide hacer el mayor atraco en Las Vegas justo después de que se produce la peor pandemia de muertos vivientes.

La idea del filme surgió en 2004, después de que Snyder estrenó Dawn of the dead, la cual estaba basada en la película homónima de George A. Romero y también se adentraba en el mundo de los zombis. El guion lo trabajó en 10 años.

“Durante los años posteriores a Dawn of the dead seguí desarrollando la idea de una plaga de zombis que termina en Las Vegas”, detalló el realizador, en conferencia.

Cuando Netflix se interesó por el proyecto, Zack Snyder reescribió el guion y comenzó de cero, sin leer el primer borrador.

Expresó que el mundo de los muertos vivientes y de la ciencia ficción le ha fascinado porque creció con los filmes Escape from New York, El planeta de los simios y Aliens.

(La película) me brindó la oportunidad de mostrar todos los diferentes lados de mí, desde ser ese tipo de acción rudo hasta ser un padre que sólo intenta redimirse con su hija

Dave Bautista, Actor

En Army of the dead, que incluye en su elenco a la mexicana Ana de la Reguera y se estrena el 14 de mayo en cines y el 21 en Netflix, quiso que el eje central fueran las emociones de cada uno de los personajes.

“La parte emocional de la película es la pieza central. El personaje de Dave Bautista (Scott Ward); por ejemplo, está tratando de volver a conectarse con su hija. Todos se encuentran emocionalmente”, detalló.

En esto coincidió el actor y exluchador de la WWE Bautista, quien señaló que una de las cosas que lo motivó a ser parte del filme fue que éste le permitía hacer otras exploraciones histriónicas.

“Nunca tuve una película en la que pudiese mostrar mi rango como actor. Cuando me lo presentaron por primera vez no estaba interesado, pensé que era sólo una película de acción. No era lo que buscaba. Cuando me enteré que Zack estaba interesado en mí, leí el guion y fue completamente diferente de lo que pensé; me brindó la oportunidad de mostrar todos los diferentes lados de mí, desde ser ese tipo de acción rudo hasta ser un padre que sólo intenta redimirse con su hija”, compartió.

En Army of the dead, Bautista da vida a un lugareño de Las Vegas y antiguo héroe de la guerra zombi, que se dedica a hacer hamburguesas en las afueras de la ciudad, cuando un día el jefe del casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) le pide ir a la zona plagada de muertos vivientes con el fin de recuperar 200 millones de dólares que están en una cámara acorazada.