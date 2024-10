Aseguran que Joe Alwyn, ex novio de Taylor Swift, es pareja de Kendall Jenner

Una foto de Joe Alwyn con Kendall Jenner ha desatado el infierno entre las fanáticas de Taylor Swift, quienes consideran que el encuentro del ex de la cantante con la integrante del clan Kardashian, ha sido una traición para la artista galardonada.

Ahora, el público asegura que podría existir una relación entre Kendall Jenner y Joe Alwyn, todo a partir de una imagen que se ha viralizado en las redes sociales y que ha generado molestia entre las fanáticas leales de Taylor Swift.

A pesar de que actualmente la intérprete de 'Lavander Haze' tiene una feliz relacion con el atletaTravis Kelce, la noticia del posible romance del actor con la modelo americana ha generado inconformidad debido a la fuerte rivalidad de la famosa con las Kardashian.

Captan a Joe Alwyn con Kendall Jenner

La foto que ha desbordado los rumores entre Joe Alwyn y Kendall Jenner, surgió en la gala anual del Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, aunque en la postal también aparece junto a Patrick Schwarzenegger.

En la foto, podemos ver a la joven lucir un cabello rubio con un vestido negro con falda ajustada y una parte superior con líneas y un broche en el cuello. Por su parte, el actor lucía un estilo 'total black'.

Los rumores de una relación surgieron por esa foto y porque el artista reaccionó con un 'me gusta' a una publicación de Kendall. Sin embargo, no hay algún otro motivo que delate que sí existe una relación más allá de la cordialidad entre celebridades.

kendall jenner and joe alwyn did that for ME. pic.twitter.com/Zu0Tl32NJB — celia (@818lover) October 20, 2024

¿Por qué surgió la rivalidad entre Taylor Swift y Kim Kardashian?

Para entender la rivalidad de Taylor Swift con el clan Kardashian, hay que recordar cuando Kanye West expuso a la cantante en medio de los VMAs del 2009, lo cual desató los comentarios crueles a la artista de parte de las Kardashian.

Tanto Kendall como Kim, fueron las principales Kardashian en atacar a Taylor con imágenes de serpientes, pues querían dejar ver a la joven como una mala persona y doble cara, lo cual ocasionó que desapareciera de la industria musical por un tiempo.

Fue tiempo después que Taylor Swift regresó con Reputation, un álbum donde dejaba ver que las burlas no le afectaban y además, presentaba a quien fue su pareja por seis años, Joe Alwyn con canciones como 'King of my heart', 'Call it what you want' y 'Delicate'.