Aseguran que Vicente Fernández no murió en el hospital

Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre, dejando al pueblo de México de luto; no obstante, eso no impide que surjan nuevas polémicas alrededor de su figura y la más nueva asegura que el charro no murió en el hospital.

Y es que de acuerdo con la información oficial, Vicente Fernández falleció en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, en el cual estuvo más de 120 días internado.

No obstante, al parecer el programa “Suelta la Sopa” tiene otros datos, pues la emisión asegura el charro falleció en su rancho, al cual habría sido trasladado desde el 11 de diciembre.

“Básicamente cuando ingresó al hospital, él todavía podía hablar, por lo que cuentan, él le había dicho a Doña Cuquita, su esposa, que él no quería seguir conectado de por vida, que si llegaba a suceder algo muy grave, él quería morir en su rancho de Los Tres Potrillos”, dijo uno de los conductores.

“Y es como cuentan que efectivamente el sábado por la tarde se llevaron a don Vicente Fernández conectado. Después, como sabemos, murió el domingo en la mañana”, añadió.

