Asesinamente se introduce en la psique de los criminales

¿Qué lleva a una persona a cometer múltiples homicidios?, ¿qué aspectos de su entorno familiar y social influyen o no para convertirse en asesinos?, o ¿qué hay en la mente de un criminal? Son preguntas que trata de responder el podcast Asesinamente, que hace un recorrido por los casos que han conmocionado en México y el mundo, como el de “La Mataviejitas”, “El estrangulador oscuro” y la “Enfermera asesina”.

Los criminales fueron estudiados por Candice DeLong, excriminóloga del FBI, quien a partir del análisis del contexto familiar y social, además de diagnósticos psicológicos y psiquiátricos entra en lo más profundo de la psique de los asesinos seriales para tratar de desentrañar qué lleva a una persona a matar.

A lo largo de 20 episodios, la periodista y conductora Paola Rojas narra los casos de distintos asesinos seriales, desde los años más recientes hasta de inicios del siglo pasado, a partir de las investigaciones de Candice DeLong.

“Hubo cuidado en todo el proceso, es cuidadoso a partir de la investigación que lo detona, estos dos años de trabajo de la exagente del FBI Candice DeLong, quien estudia todas estas mentes criminales, las va documentando y llega al fondo. Éste es el punto de partida, pero luego arropados por todo el trabajo de investigación que hacen con Amazon Music”, dijo a La Razón Paola Rojas.

La periodista, a través de su voz, trae “al presente estos casos que conocimos y nos atraparon en su momento. Al conocerlos detalladamente, al tener el contexto, el entorno familiar y social, los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos podemos entenderlos”, añadió.

Asesinamente arranca con uno de los casos que más han impactado en México, el de Juana Barraza, “La Mataviejitas”, quien fue condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianas, crímenes que cometió desde los años 90 hasta principios del 2006.

En el capítulo se narran episodios clave en la vida de quien fuera exluchadora profesional, el contexto de violencia en el que creció con su mamá y luego con quien durante muchos años fue su esposo. También se cuentan sus primeros asesinatos y las hipótesis que existen acerca de por qué pudo haber matado a sus víctimas y que éstas tuvieran la característica de ser mujeres y adultas mayores.

“Fue interesante estar narrando y recordarme en la cabina de radio, en el foro de televisión difundiendo los avances de la investigación, fue atrayente asociarlo a distintos episodios de mi vida”, compartió quien fuera conductora de Detrás de la noticia y Válvula de escape.

La periodista no sólo narra lo que reportó en el pasado sobre “La mataviejitas”, también del “Joker de Aurora”, joven que mató a 12 personas durante el estreno de Batman hace tres años.

“Hay otros casos que también me tocó informar y que ahora al grabarlos me permite tener un entendimiento global de cada caso, como el tirador que se metió a la sala de cine en la función de Batman, todo lo que implicó para quienes veían la película y en adelante para quienes acudían al cine, hubo todo un fenómeno en Estados Unidos, en cuanto apagaban la luz en el cine la gente empezaba con un temor diferente a partir de lo que hizo este joven”, señaló.

Algo que le resultó interesante de este asesino a Paola Rojas fue que no provenía de un núcleo familiar complejo. “Es uno de los pocos casos donde no hay un contexto familiar hostil, es algo interesante; otros de los casos que se presentan ocurren en Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, incluso hay algunos que ocurrieron hace varias décadas y no me tocó compartir de primera mano, pero todos me atrapan”, resaltó la conductora.

Asesinamente se estrenará en Amazon Music el próximo 19 de julio. Estarán disponibles los primeros tres episodios: “Juana Barraza ‘La mataviejitas’”; “Earle Leonard Nelson, ‘El estrangulador oscuro’” y “Jolly Jane Toppan ‘Enfermera asesina’”. A partir del 26 de julio se podrá escuchar un episodio cada miércoles.