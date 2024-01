El audio filtrado donde Paola Suárez arremete contra su ex: 'Tengo lo que tú quieras para defenderme'

Paola Suárez enfrenta una situación complicada tras haber sido presuntamente agredida por su pareja, José de Jesús "N", puesto que la mujer estuvo a punto de perder un ojo y hoy enfrenta las secuelas de la violencia a la que se habría enfrentado de quien sería su futuro esposo hasta hace un par de días.

Sin embargo, un audio filtrado podría cambiar la percepción del público por completo, ya que de ser cierta significaría que hay que tomar la situación con mucho cuidado, ya que seguramente hay un contexto que no conocemos bien sobre el hecho.

Se filtró un audio en el cual Paola advierte a su pareja de denunicarlo si la sigue molestando, con lo cual se puede entender que desde hace un tiempo la relación era bastante díficil entre la pareja, quienes al parecer decidieron ignorar las "banderas rojas" y en cambio continuaron con el noviazgo a pesar de la toxicidad.

De acuerdo con lo que se señala en el audio, Paola ya le había pedido a Jesús alejarse anteriormente, ante lo cual incluso señaló que los guardias de seguridad de su calle estaban enterados de que el joven no podía acercarse a ella; sin embargo, aparentemente esta regla se quitó tiempo después.

“Yo ahorita le acabo de mandar un mensaje a Jesús, que ya no me moleste porque si me molesta lo voy a demandar. Si me llega a hacer algo, lo voy a meter al bote y me vale ve*** que se meta, que se meta su papá o se meta su mamá”