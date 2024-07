Este sábado se realizó la Comic-Con 2024, que dio una sorpresa en la jornada, luego de que se revelará que Robert Downey Jr. será un villano en el Universo Cinematográfico Marvel.

Tras su salida de la franquicia, el reconocido actor, quien interpretó al icónico personaje Iron Man, causó conmoción entre sus fans, luego de que se revelará a quien interpretará en la película de "Avengers: Doomsday".

Durante el evento de la Comic-Con 2024, Robert Downey Jr. subió al escenario con un traje de color verde, llevaba una máscara, la cual creó un ambiente de misterio.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver que cuando se quitó la máscara de color plateado, luego levantó los brazos y el público grito de emoción.

¿Qué personaje interpretará Robert Downey Jr. en 'Avengers' 5?

Robert Downey Jr, quien por más de una década, interpretó a Tony Stark encarnará el personaje del Doctor Doom en "Avengers: Doomsday".

Anteriormente, los hermanos Russo, habían indicado que era complicado encontrar al actor que le daría vida al villano. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, fue el que anunció el regreso de Robert Downey Jr al Universo Cinamatográfico de Marvel.

Cuando los revelaron ante más de 6 mil personas, los gritos de emoción no se hicieron esperar. Von Doom es un personaje que surgió en el año de 1962, su historia se entrelaza con Reed Richards, líder de los Cuatro Fantásticos.

El Doctor Doom, o bien, Dr. Victor Von Doom, es el villano de los cómics de Marvel, que fue creado en conjunto por el escritor Stan Lee y Jack Kirby, es el rival de Los Cuatro Fantásticos, pero también se ha visto en pelea con otros personajes de Marvel como los X-Man.

La revelación del nuevo personaje que interpretará Robert Downey Jr. fue bien recibida entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, en los comentarios del video que compartió Marvel Studios indicaron: "Yay ha vuelto Iron Man", "OMG", "el verdadero Marvel está aquí", "estoy tan emocionado", no me imagino que el superhéroe ahora se convertirá en villano", "eso fue una revelación maravillosa", "Marvel Studios te amamos", "esta noticia me alegró el día".

Fans se alegran del regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel. Foto: Captura de pantalla

FBPT