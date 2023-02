Babo de Cartel de Santa ya tiene su propia piñata y viene con todo y perlas (FOTO)

Babo de Cartel de Santa resurgió en las redes sociales por su polémico video íntimo filtrado, luego de que una famosa piñatería hiciera la figura el cantante.

La Piñatería Ramírez aprovechó la celebración del 14 de febrero para hacer una piñata de Babo de Cartel de Santa y como ya es conocido este negocio por hacer detalladamente a los artistas, la figura del rapero fue totalmente inspirada en su video filtrado.

En la piñata, Babo de Cartel de Santa aparece sin ropa y hasta hicieron la parte íntima del rapero para agregarle las perlas que tiene el cantante y que presumió en su video musical filtrado.

Piñata de Babo de Cartel de Santa Foto: Especial

La Piñatería no dejó de lado ninguno de los detalles, el cantante aparece con su barba y todos los tatuajes que se le ven en sus fotos de Instagram.

“Para todas aquellas que no tienen llenadera su mejor regalo de San Valentín. Los que no llenamos ni el condón, no se agüiten, regalen la piñata”, se lee en la descripción de la imagen que compartió el negocio ubicado en el norte de México para promocionar su nueva figura.

Los usuarios de Internet bromearon con la piñata de Babo de Cartel de Santa y aseguraron que se quedaron cortos con el tamaño que le pusieron a la zona íntima del cantante y aplaudieron lo realista y detallada que está la figura del rapero.