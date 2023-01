Yuliett Torres está impactada con video de Babo y quiere colaborar con él: "Hay que probar de todo"

La modelo Yuliett Torres, estrella de OnlyFans, quedó impactada con el video íntimo que se filtró de Babo que ya quiere hacer una colaboración con el cantante de Cartel de Santa.

Yuliett Torres hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus fans de Instagram y ahí le preguntaron su opinión sobre el video filtrado de Babo, a lo que la modelo señaló que si estaba muy “canijo” refiriéndose al tamaño de Babo.

“El video me apareció por pura coincidencia y vi lo que todos ustedes vieron y dije ‘¡ah canijo! Está muy… la neta sí’ y fíjate que yo soy de las que no importa el tamaño porque digo no me han tocado (grandes) he tenido una suerte que no me tocan tamaños así, aparte se me hizo muy curioso verla esas cosas ahí (las perlas), la verdad no me puedo imaginar que se siente esa cosa”, dijo la modelo en su mensaje en video.

Yuliett Torres asegura que le gustaría colaborar con “El Babo”: “Hay que probar de todo” pic.twitter.com/xXfUNmg2No — Lo + viral (@VideosVirales69) January 29, 2023

“En esta vida hay que probar de todo, ya he probado mucho (pequeño), entonces ahora falta ver, para poder calificar y tener un mejor punto de vista sobre si el tamaño importa”, señaló Yuliett Torres.

Karely Ruiz también quiere colaborar con Babo

Sin embargo, Yuliett torres no es la única que quiere colaborar con Babo, ya que Karely Ruiz fue la primera en alzar la mano para hacer contenido con el cantante de Cartel de Santa para OnlyFans.

Karely Ruiz aseguró que ya había una propuesta en la mesa, ya que ambos son regiomontanos, pero en ese momento ella tenía novio y prefirió no hacerla, pero ahora está soltera y prometió que pronto habría colaboración con Babo.