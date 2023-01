Babylon, The Whale y el regreso de Indiana Jones, entre lo más esperado en 2023

Este 2023, el cine tiene diversas sorpresas para aquellos amantes del séptimo arte, desde el regreso de sagas como Indiana Jones, nueva entrega en la que Harrison Ford volverá a emprender otra aventura; Guardianes de la galaxia y Spiderman, Across the Spiderverse, la cual explorará el multiverso arácnido, hasta Babylon, filme ambientado en el Hollywood de los años 20 en el que destaca la presencia del talento mexicano a cargo de Diego Calva, quien comparte créditos con Brad Pitt y Margot Robbie; y The Whale, una historia desgarradora ovacionada en diversos festivales y por la crítica, que además supone el regreso de Brendan Fraser, quien había abandonado el mundo del entretenimiento debido a problemas de salud y afectaciones que experimentó a raíz de una presunta agresión sexual.

BABYLON

BABYLON



Estreno: 20 de enero

Pese a la gris El primer hombre (2018), es difícil negarse a acompañar a Damien Chazelle, responsable de las películas La La Land (2016) y Whiplash (2014), y la serie The Eddy (2020). En esta nueva cinta hace presa de su notable habilidad para exacerbar la narrativa de acuerdo a la vitalidad del contexto en turno, al Hollywood de los años 20, con todo y los excesos que lo definieron. Y más aún si tiene como cómplice a Margot Robbie —Érase una vez en... Hollywood (2019)—.

THE WHALE

THE WHALE

Estreno: 27 de enero

Este largometraje tiene como carta de presentación la ovación de pie de más de seis minutos en el Festival de Cannes y supone el regreso a los primeros planos de Brenda Fraser con una interpretación de alta exigencia que además le implicó una notable transformación física. Este estreno es uno de los eventos fílmicos del año. Se trata de un drama intenso como acostumbra Darren Aronofsky —Réquiem por un sueño (2000)—, que cuenta los afanes de un hombre de 272 kilos, por volver a vincularse con su hija de 17 años.

THE FABELMANS

THE FABELMANS

Estreno: 10 de febrero

Si hay alguien que haciendo honor a lo que representa la fábrica de sueños ha alimentado nuestra capacidad de soñar y sorprendernos, ése es Steven Spielberg —E.T. (1982) y La lista de Schindler (1993)—. Atestiguar a través de su propia mirada la génesis de los rasgos de su cine, incluyendo el núcleo familiar fracturado y asimilar la pérdida de la inocencia, es lo que hace de este agridulce retrato adolescente basado en su vida, algo que los cinéfilos no pueden dejar pasar.

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOLUMEN 3

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOLUMEN 3

Estreno: 5 de Mayo

Luego de una emotiva secuela, además de un divertido disparate navideño para la pantalla chica, Guardianes de la Galaxia (2014), que en su momento fue el primer gran riesgo del universo de Marvel, al presentar personajes prácticamente desconocidos fuera de los cómics logrando conquistar a todos gracias al humor y la narrativa íntimamente ligada al espíritu retro musical, tendrá una tercera parte que llevará al reencuentro con Gamora, explorará más del origen de Rocket Raccon e introducirá al enigmático y trágico Warlock.

SPIDERMAN: ACROSS THE SPIDERVERSE

SPIDERMAN: ACROSS THE SPIDERVERSE



Estreno: 16 de Junio

Tras sorprendernos con la genial integración de los elementos de lenguaje del mundo de las viñetas, reinterpretado con frescura y respeto los rasgos indispensables del concepto de origen, para presentarnos al Spiderman definitivo de la actual generación, la segunda parte presume el uso de seis distintos estilos de animación que harán explotar un multiverso plagado de arácnidos de todos tipos, en un irresistible derroche creativo.

INDIANA JONES: EL DIAL DEL DESTINO

INDIANA JONES: EL DIAL DEL DESTINO

Estreno: 30 de Junio

La veteranía del célebre Harrison Ford, no impide que emocione al volver a verlo llevando el látigo y el sombrero del querido Indie en una quinta aventura. Sin duda otra obra más que lo confirma como uno de los pocos actores vivos que ha protagonizado varias sagas clave dentro de la historia del cine, desde Star Wars a Blade Runner. No podemos dejar de mencionar ver de lo que aquí es capaz James Mangold, responsable de la excelente Logan (2017), otro de los atractivos.

ELEMENTAL

ELEMENTAL

Estreno: 14 de Julio

Hubo un tiempo en que Pixar era el amo y señor en el campo de la animación, conjugando a la perfección lo artístico y lo comercial, por lo que cada uno de sus lanzamientos era de lo más esperado. Eso ha cambiado debido a desafortunadas secuelas que sólo buscan pretextos para extender algunas franquicias. Aun así, siempre existe la posibilidad que este pasaje sobre representaciones del fuego, el agua, la tierra y el aire, se parezca más a Intensa-Mente (2015) o Soul (2020), que a Cars 2 (2011) y 3 (2017) o Lightyear (2022).

Oppenheimer

Oppenheimer



Estreno: 21 de Julio

El libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica, en las manos de Christopher Nolan —Batman: el Caballero Oscuro (2008), Inception (2010)— y su obsesión de explorar los desdoblamientos de conceptos como el tiempo y el espacio, más allá de los resultados fallidos que tuvo en Tenet (2020), por supuesto que resulta prometedor.

DUNE PARTE 2

DUNE PARTE 2



Estreno: 3 de Noviembre

La profundidad de los planteamientos sobre la manipulación religiosa y las intrigas políticas del portento literario Dune fue más que entendido y brillantemente reinterpretado para la pantalla grande por Denis Villeneuve —La llegada (2016), Blade Runner 2049 (2017)—, luciendo principalmente una cautivadora capacidad de síntesis. Vaya que queremos disfrutar de la segunda parte que nos llevará al momento de intensidad previa al clímax de la novela original. Podría convertirse en la epopeya espacial y saga de fantasía por excelencia de nuestro tiempo.

LLAMAN A LA PUERTA

LLAMAN A LA PUERTA



Estreno: 3 de Noviembre

Desde Sexto Sentido (1999), las cintas de M. Night Shyamalan son tan impredecibles en sus resultados como sus propias premisas, tan factibles a sorprender — (2016)— como a decepcionar —Tiempo (2021)—, pero eso sí, siempre generan grandes expectativas. Ésta por supuesto no es la excepción, y todos queremos ver qué pretende con la historia del secuestro de una familia, que presuntamente será obligada por su captores a tomar una decisión sobre el Apocalipsis.