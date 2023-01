Julieta Venegas recuerda el día que le tiraron toda su ropa: "Fue traumático" (VIDEO)

La cantante Julieta Venegas compartió un episodio de su vida que la marcó porque afectó su identidad como persona.

Julieta Venegas ofreció una entrevista a Yordi Rosado y le dijo que cuando era adolescente ella se vestía raro.

La cantautora señaló que a ella le gustaba ir a las tiendas de segunda mano a conseguir prendas vintage o aquellas que se veían muy antiguas.

Nunca me gustó que me dijeran cómo tenía que vestir ni que la moda me lo dictara yo me inventaba mis looks, cuando descubrí las tiendas de segunda mano, era un hit, encontrabas todo, era muy genial Julieta Venegas

Le tiran toda su ropa a Julieta Venegas

La cantante explicó que a sus papás no les gustaba el estilo con el que ella vestía, así que un día en su casa le tiraron toda la ropa.

“Tuve una crisis horrible porque me quitaron toda la ropa, imagínate que a los 16 años te saquen toda la ropa. Un día llegué de la escuela y mi clóset estaba vacío completamente, me habían sacado toda la ropa”, dijo Julieta Venegas.

Se deshicieron de todo, fue un poco traumático para mí, porque en esa edad si te sientes identificada y fue muy loco fue una con mi identidad que me afectó mucho. Sentía que no era yo Julieta Venegas

La artista contó que se molestó con sus papás, pero que su padre fue quien confesó que en realidad había sido su mamá la que le tiró la ropa.

“A mi mamá no le gustaba cómo me vestía, me lo recordaba todos los días”, dijo la cantante.

Julieta Venegas señaló que le dejó de hablar a su mamá por un mes, pero se reconciliaron cuando nació su hermana menor, además de que, dijo, volvió a reconstruir todo su guardarropa.