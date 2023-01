Susana Zabaleta discute con su hijo en plena entrevista y hasta hubo manotazos (VIDEO)

La actriz y cantante Susana Zabaleta protagonizó una pelea durante una entrevista con su hijo Matías, quien también es actor.

Todo sucedió durante una entrevista que Susana Zabaleta y su hijo Matías dieron al programa de Ventaneando, en la que la actriz se quejó de las trampas que hace Matías para escaparse con la novia.

“Hiciste una trampas horrendas, di lo que hiciste”, le indicó Susana Zabaleta a su hijo con quien comparte créditos en una producción.

El hijo de Susana Zabaleta le dijo “Shhh” para comenzar a contar su versión de la historia: “Un día le hablo a mi mamá y le digo: 'oye, voy a ir a México tal fecha, ¿me puedo llevar mi pasaporte y mi Visa? Me voy con todos a Los Ángeles a turistear y pues de shopping'".

Además, Matías contó que allá en Los Ángeles se reencontró con una chica que conoció en México y empezaron a salir, hecho que molestó a Susana Zabaleta porque ella no sabía nada.

"Resulta que también una niña, que yo conocí hace tres años en México se mudó a Los Ángeles y volví a hablar con ella en ese tiempo y como que medio estábamos saliendo", contó el actor.

"Ojalá esté viendo el papá, yo no estaba ni enterada", dijo Susana Zabaleta, a lo que Matías le respondió: "¿Cómo qué no?", y siguió la discusión: "Claro que no, sólo me mandó ese mensaje el señor que pensé que era un día y eran todos los fines de semana", concluyó Susana Zabaleta.

La actriz comenzó a señalar con el dedo a su hijo y Matías se reía para que su mamá ya no lo apuntara con el dedo, pero Susana Zabaleta le dio un manotazo que aunque no se ve en el video sí se escuchó.

Susana Zabaleta y su hijo actúan en la misma serie

Después de la pelea, Susana Zabaleta pidió que le preguntaran por la serie “Marea alta” en la que trabajó con su hijo, pues dijo que ya no iban a hablar el tema.

Finalmente, Matías señaló que le gusta hacer equipo con su mamá Susana Zabaleta, pues explicó que la ayudó en la grabación de la serie porque ella se incorporó meses después al rodaje.